Al via il terzo anno di 42 Firenze: selezionati 120 nuovi studenti aspiranti professionisti del tech

Oltre 270 ragazzi hanno partecipato alla fase di selezione. Il nuovo anno accademico registra il raddoppio delle presenze femminili

Firenze: Inizia il nuovo anno accademico accogliendo 120 nuovi studenti aspiranti professionisti del tech. L’innovativa scuola di programmazione, che ha sede all’Innovation Center di Fondazione CR Firenze e dalla stessa Fondazione sostenuta e portata a Firenze insieme all’Università Luiss Guido Carli, ha terminato la dura selezione di ingresso, le cosiddette “piscine” ovvero quattro settimane di full immersion nella programmazione, alla quale hanno partecipato 272 ragazzi e ragazze. Il campus raggiunge così i 241 studenti attivi e rafforza la sua posizione come hub educativo d’eccellenza per la formazione tech e digitale.

“Siamo molto soddisfatti dei risultati raggiunti – afferma Bernabò Bocca, Presidente Fondazione CR Firenze – che confermano che la scuola è diventata un punto riferimento importante per coloro che vogliono specializzarsi nel digitale. I primi studenti hanno completato il percorso con un placement del 100 % entro i primi sei mesi. Sono queste le figure professionali che il futuro ci chiede. Mando un grande in bocca al lupo agli iscritti che cominciano questo eccezionale percorso formativo”.

Quest’anno il campus registra il raddoppio delle presenze femminili, circa il 30% (erano il 15,7% lo scorso anno). Gli iscritti, di tutte le età, provengono principalmente dalla Toscana ma sono presenti anche studenti di altre regioni italiane e dall’estero. Uno dei pilastri portanti della scuola è il legame con il mondo delle imprese, un ponte efficace tra formazione e lavoro. Nelle scorse settimane si è svolto il secondo Career Day che ha visto la partecipazione 10 aziende con un totale di 192 colloqui effettuati. Tra le aziende coinvolte figurano Sesa, El.En, Unicoop Firenze, Zucchetti Centro Sistemi, Temera, Powersoft, Ascom, Oksys Quadrante, Td Group Consulting, che hanno offerto agli studenti concrete opportunità di networking, sviluppo professionale e posizioni lavorative.

La scuola 42 Firenze fa parte del network internazionale 42, nato in Francia e presente oggi in 32 paesi al mondo. Una scuola gratuita che è aperta al merito, innovativa e inclusiva nella formazione informatica. Basata sul peer-to-peer, la scuola 42 promuove l’autoapprendimento e il coinvolgimento attivo, senza lezioni né insegnanti. Gli studenti imparano collaborando su progetti pratici e superando sfide che rafforzano autonomia, creatività e resilienza. Questo approccio unico è oggetto di studio da parte di ricercatori dell’Università di Firenze ed è stato premiato nella classifica WURI (World University Rankings in Innovation) come uno dei modelli educativi più innovativi al mondo. Il modello 42 prepara i partecipanti alle carriere tech, dotandoli di competenze tecniche avanzate e soft skill fondamentali come pensiero critico, collaborazione e comunicazione. Gli studenti di 42 sviluppano una mentalità unica che li rende flessibili e pronti ad affrontare un futuro in cui l’85% delle professioni del 2030 non esiste ancora.

Le prossime selezioni “piscine” si terranno dal 17 marzo all’11 aprile e dal 5 al 30 maggio 2025. Queste sessioni rappresentano un’opportunità unica per c