Cronaca Al via i lavori per l’abbattimento delle barriere architettoniche nella zona dell’Alberino 27 gennaio 2025

27 gennaio 2025 114

114 Stampa

Redazione

Grosseto: Iniziati i lavori per l’eliminazione delle barriere architettoniche nella zona dell’Alberino. Questo intervento, dal valore complessivo di circa 72mila euro, rappresenta un passo concreto verso una città più accessibile e inclusiva. I lavori riguarderanno la realizzazione di nuove rampe di accesso per garantire percorsi pedonali liberi e sicuri. Inoltre, verranno sistemati i collegamenti interni ed esterni del quartiere, migliorando la fruibilità dell’intera area. Tra le opere previste, anche la ripavimentazione in betonelle di un percorso verde che, a causa di cedimenti, necessitava di un intervento di messa in sicurezza. “L’abbattimento delle barriere architettoniche non è solo una questione tecnica, ma un impegno per migliorare la qualità della vita di tutti i cittadini – dichiarano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore ai Lavori pubblici Riccardo Ginanneschi –. Con questo intervento vogliamo rendere il quartiere Alberino un esempio di accessibilità e integrazione, garantendo spazi pubblici sempre più fruibili e sicuri per ogni fascia di età e condizione fisica”.

Seguici



Caricamento ... Potrebbe interessarti anche...

Cronaca Al via i lavori per l’abbattimento delle barriere architettoniche nella zona dell’Alberino Al via i lavori per l’abbattimento delle barriere architettoniche nella zona dell’Alberino 2025-01-27T14:51:00+01:00 186 it Al via i lavori per l’abbattimento delle barriere architettoniche nella zona dell’Alberino PT1M /media/images/Lavori-zona-Alberino-gr.jpg /media/images/thumbs/x600-Lavori-zona-Alberino-gr.jpg Maremma News Grosseto, Mon, 27 Jan 2025 14:51:00 GMT