Al via i bandi per l'assegnazione dei posti barca agli approdi comunali per il triennio 2025 - 2027

L'assegnazione avverrà tramite sorteggio pubblico tra tutti coloro che avranno presentato domanda, compilata sugli appositi modelli, entro le ore 12,00 del 7 marzo 2025. Monte Argentario: Gli ormeggi comunali per i quali si può fare domanda sono a Porto S.Stefano i pontili della Darsena Arturo ( utilizzo annuale per complessivi 52 posti barca) e la catenaria della Pilarella (utilizzo stagionale 1 maggio-30 settembre per 61 posti barca); a Porto Ercole la catenaria (utilizzo stagionale 1 maggio-31 ottobre per 223 posti barca) Si ricorda agli interessati che è possibile consultare il Regolamento di gestione degli ormeggi comunali e scaricare i bandi con i modelli di domanda sul sito del comune : www.comune.monteargentario.gr.it Seguici



