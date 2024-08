Attualità Al via gli incontri de “La Piazza Letteraria” a Santa Fiora 7 agosto 2024

Si parte l’8 agosto con due volumi di narrativa storica. Le iniziative procedono fino al 20 agosto. Tutti gli incontri sono a ingresso libero.

Santa Fiora: A partire dall’8 agosto a Santa Fiora, in piazza Garibaldi, prendono il via gli incontri estivi de “La Piazza Letteraria” dedicati all’editoria, ai libri e agli autori. Tutti gli appuntamenti inizieranno alle ore 18 e saranno ad ingresso libero. “Cultura ed editoria tornano protagoniste a Santa Fiora grazie a questo format che ha riscosso un grande successo edizione dopo edizione. – afferma Serena Balducci, assessora alla Cultura e al Turismo di Santa Fiora – Dialogherò con gli ospiti insieme al professor Luciano Luciani, che è l’ideatore e l’anima della Piazza Letteraria. Ad ogni incontro sarà approfondito un tema differente. Santa Fiora dà il benvenuto a tutti i prestigiosi relatori e alle case editrici invitando gli appassionati di lettura a partecipare ai vari appuntamenti.” Ma ecco il programma: la Piazza Letteraria apre l’8 agosto, alle ore 18 con la narrativa storica. Il professor Giacomo Todeschini e la professoressa Gabriella Piccinni presentano due libri: “Le streghe di Manningtree” scritto da A.K. Blakemore (Fazio editore- 2023) e “La ricreazione è finita” di Dario Ferrari (Sellerio editore). Il 9 agosto, alle ore 18, la Piazza Letteraria lascia spazio alla letteratura per bambini con la partecipazione dell’autrice Ginevra Diletta Tonini Masella che presenta il volume da lei scritto dal titolo “Il segreto del giardino” (AG Book Publishing editore). Seguirà un laboratorio per bambini. Il 12 agosto sarà la volta dello sport: il giornalista e scrittore Valerio Piccioni presenta il suo libro “Baci olimpici, storie d’amore e di medaglie d’oro” (Zolfo Editore). Il 20 agosto chiude la Piazza Letteraria con un incontro dedicato agli appassionati del giallo: Paolo Roversi presenterà il suo libro “Alla vecchia maniera, il primo caso del Commissario Botero” (Collana Il Giallo Mondadori, edita da Mondadori). Moderano lo scrittore Carlo Legaluppi e Isabella Dessalvi di Fondazione Santa Fiora Cultura. Seguici



