Al Pet Store Conad giornata di raccolta solidale di alimenti per gli animali

Sabato 19 novembre, dalle 8 e 30 alle 20, al Pet Store Conad in via Castiglionese



Grosseto: È importante pensare anche agli animali meno fortunati e aiutare le associazioni che se ne prendono cura. Sabato 19 novembre è possibile farlo al Pet Store Conad di Grosseto, in via Castiglionese, dove dalle 8 e 30 alle 20 è programmata una raccolta solidale di alimenti per gli animali salvati dalla Leidaa, la Lega Italiana Difesa Animali e Ambiente, sezione di Grosseto.

Il cibo raccolto, quel giorno, grazie al buon cuore dei cittadini sarà utilizzato dai volontari della Leidaa nei due centri di recupero LAC di Grosseto che accolgono gli animali maltrattati e sequestrati.

“La Lega Italiana Difesa Animali e Ambiente opera su tutto il territorio nazionale per promuovere il riconoscimento dei diritti degli animali e la tutela dell’ambiente. – spiega Raimondo Silveri, presidente nazionale della Lac che opera con la Leidaa - Nata nel 2013, oggi raggruppa 44 associazioni animaliste italiane. L’associazione collabora regolarmente con le forze dell’ordine ed in particolare con il Corpo Forestale dello Stato, tramite convenzione, per la prevenzione e repressione di reati a danno degli animali e dell’ambiente. A Grosseto gestiamo due centri Lac, uno dei quali si estende su un terreno di 60 ettari, dove si trovano cani, gatti, ma anche cavalli, pecore, pappagalli e altri animali esotici provenienti da sequestri penali. Gestiamo casi di abbandono e ci prendiamo cura dei cuccioli di animali selvatici che sono rimasti senza la mamma, come spesso accade nei periodi di caccia. Il nostro compito è quello di salvarli. Gli animali domestici che abbiamo nei nostri centri possono essere adottati da nuove famiglie. È importante l’aiuto che ci arriva dai cittadini e le donazioni sono sempre ben accolte per aiutare i volontari a prendersi cura di questi animali. Ringrazio quindi Conad per la sensibilità dimostrata, che si è concretizzata nell’organizzazione di questa giornata di raccolta.”

“Ospitare i volontari della Leidaa nel nostro Pet Store è anche un modo per far conoscere la Leidaa e l’importanza del suo operato in provincia di Grosseto. – afferma Alessio degli Innocenti, socio di Clodia Commerciale, la società che gestisce i negozi Conad di Grosseto – I volontari Leidaa presenti sabato 19 novembre in negozio, potranno rispondere a domande e curiosità. Faccio un appello ai nostri clienti affinché nel fare acquisti per i loro amici, partecipino a questa giornata di solidarietà, pensando anche ai cani, ai gatti e agli altri animali meno fortunati che hanno bisogno di aiuto.”