Al museo Magma il progetto New Gender Action

Redazione La Provincia sta portando il progetto all’interno degli istituti scolastici per parlare ai giovani di educazione ai sentimenti e lotta agli stereotipi di genere

Follonica: Il Museo Magma di Follonica ha ospitato lo spettacolo “LOVE Story” organizzato da Anima Scenica Teatro, un viaggio tra fiabe e archetipi. L'evento fa parte del progetto “New Gender Action”, sulla prevenzione e contrasto alla discriminazione e alla violenza di genere. Il progetto è stato ideato dalla Provincia di Grosseto in collaborazione con Irene Paoletti, dell'associazione Olympia de Gouges. La Provincia sta portando il progetto all’interno degli istituti scolastici con un’azione capillare su tutto il territorio, da nord a sud, per parlare ai giovani di educazione ai sentimenti e lotta agli stereotipi di genere, attraverso la voce esperta delle operatrici specializzate del centro antiviolenza Olympia de Gouges e attraverso un linguaggio particolarmente utile per arrivare ai ragazzi e alle ragazze. Ieri alcune classi delle due scuole medie e del biennio dell'istituto superiore di Follonica hanno assistito all'allestimento di "LOVE Story", terzo incontro del progetto New Gender Action. «La scuola è un contesto privilegiato di intervento per promuovere messaggi di lotta contro la violenza di genere – afferma l'assessora all'istruzione del Comune di Follonica Barbara Catalani – Ringraziamo la Provincia di Grosseto e l'associazione Olympia de Gouges per aver scelto di promuovere un progetto così bello e interessante».

