Teatro Fonderia Leopolda, Lunedì 1 agosto 2022, ore 21:30

Follonica: Lunedì 1 agosto al Teatro Fonderia Leopolda di Follonica, in arrivo per la prima volta al Grey Cat Festival, la sassofonista Lakecia Benjamin, una delle nuove star internazionali del funk/r&b/jazz.

Indiscutibilmente dinamica, carismatica e virtuosa, presenta il suo ultimo album “Pursuance: The Coltranes” dedicato a due delle più influenti figure del jazz del ventesimo e ventunesimo secolo: Alice e John Coltrane. Dopo l’album “Rise Up”, tra influenze funk, R&B e soul, con questo terzo lavoro discografico, non solo è onorata di omaggiare questa leggendaria coppia ma è anche entusiasta di averlo fatto con quella che può essere definita la vera élite del jazz, collaborando tra gli altri con Reggie Workman, Ron Carter, Gary Bartz, Dee Dee Bridegwater, Meshell Ndegecello, Regina Carter e molti altri.

Nella sua musica fonde concezioni tradizionali di jazz, hip hop, e soul. Grazie alla sua presenza e al suo talento ha condiviso il palco con numerosi artisti leggendari, tra i quali Stevie Wonder, Alicia Keys, The Roots e Macy Gray.

Nativa di strada di New York, nata e cresciuta a Washington Heights, Lakecia Benjamin ha iniziato a suonare il sassofono e fin dai tempi delle superiori suona con importanti figure del jazz come Clark Terry e Reggie Workman, cosa che le ha dato l'opportunità di collaborare e condividere il palco con una serie di artisti come Rashied Ali, la David Murray Big Band, Vanessa Rubin e James "Sangue" Ulmer. Con le sue profonde radici jazz, fu presto richiesta come arrangiatrice e leader della sezione fiati di artisti acclamati come Anita Baker.

Alle ore 23:30, presso il Chiostro del Teatro della Fonderia Leopolda appuntamento con i vincitori di Grey Cat Contest, Veive (dj) e Paolo Petrecca (tromba). Nei giorni di Grey Cat Festival torna in funzione il punto ristoro del Teatro Fonderia Leopolda con Arcobaleno Food & Drink. Il bar sarà aperto dalle ore 19:00. Per la cena a base di prodotti del territorio provenienti da agricoltura biologica in aziende che realizzano progetti sociali per la comunità, è necessaria la prenotazione al 3423357131 (menù fisso € 20)

