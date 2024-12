Agriturismi, La Pietra (Ministero Agricoltura): “Presidi contro lo spopolamento delle aree interne”

Il sottosegretario al convegno organizzato da Agriturist a Fiesole: “Come governo abbiamo messo a disposizione 318 milioni di euro per il settore agricolo, di cui il 64% destinato agli agriturismi”

Firenze: “Gli agriturismi italiani sono eccellenze italiane capaci di valorizzare il territorio, sostenere l’economia rurale e promuovere i prodotti agroalimentari di qualità”.

A dirlo è stato Patrizio Giacomo La Pietra, sottosegretario Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, intervenendo con un messaggio video al convegno “Agriturist racconta l’agriturismo italiano: passato, presente e futuro”, organizzato oggi da Agriturist alla Fattoria di Maiano, a Fiesole.

“I dati presentati oggi dal direttore generale di Ismea Sergio Marchi – ha detto La Pietra – evidenziano come il 38% delle aziende agricole italiane abbia integrato l’attività agrituristica, confermando il ruolo fondamentale di questo comparto per l’agricoltura multifunzionale”.

“La presenza di agriturismi, in particolare nelle aree interne, rappresenta un presidio fondamentale per la tutela del territorio e la lotta allo spopolamento - ha aggiunto il sottosegretario -. Gli agriturismi non solo custodiscono il paesaggio rurale, ma promuovono i prodotti agroalimentari di eccellenza, come le denominazioni DOP e IGP, che sono il frutto di tradizioni e culture locali radicate e di grande valore”.

“Attraverso il Fondo Complementare al Pnrr – ha spiegato La Pietra – come governo abbiamo messo a disposizione circa 318 milioni di euro per il settore agricolo, di cui il 64% destinato specificamente agli agriturismi. Una parte significativa, pari al 21%, è finalizzata a rafforzare l’attrattività delle aree rurali e a sostenere il turismo agricolo come leva di sviluppo per i territori”.

“Il turismo agroalimentare sta diventando un elemento di richiamo fondamentale per i visitatori internazionali – ha continuato il sottosegretario - che scelgono l’Italia non solo per le città d’arte e il patrimonio culturale, ma anche per vivere esperienze autentiche legate ai nostri prodotti agroalimentari di qualità”.

Il sottosegretario ha concluso ringraziando i partecipanti e gli organizzatori del convegno.

“Grazie per il lavoro che state facendo per sostenere questo settore così strategico. Gli agriturismi rappresentano un modello virtuoso di integrazione tra agricoltura, turismo e tutela del territorio - ha detto La Pietra - e meritano tutta l’attenzione e il supporto possibile”.