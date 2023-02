Agridoc, il programma della seconda giornata

Grosseto: Seconda giornata per Agridoc, la sezione di Clorofilla - festival di cinema di Legambiente - dedicata ai temi del mondo rurale e della sana alimentazione. Domani, mercoledì 22 febbraio alle 10.30, proiezione per le scuole all’Aula Magna del Polo Universitario del documentario “One earth – Tutto è connesso” di Francesco De Augustinis che sarà introdotto dal regista.



Alle 17 ci si sposta al cinema Stella con Une ferme sur sol vivant di Romain Baudry che sarà introdotto da Maria Rubino, Ccibo Maremma. Si parla di una piccola fattoria della Dordogna improntata sull’agricoltura biologica e sostenibile.

Alle 18 presentazione del libro “Maledetta zappa. Due millenial prestati all’agricoltura” di Cecilia Irene Massaggia e Filippo Baracchi. Partecipano: gli autori Cecilia Irene Massaggia e Filippo Baracchi, Marco e Pietro Fadini, Azienda Il Bosco Felice, Fausto Stortini, Caseificio Il Fiorino.

Filippo Baracchi e Cecilia Irene Massaggia sono “creativi e contadini”, che mettono nel lavoro in vigna e nell’orto – e nella loro resilienza all’autostrada A4 – la stessa progettualità e la stessa cura del lavoro intellettuale. La zappa del titolo non è solo l’archetipo del lavoro agricolo: la zappa è anche cura per la terra e per la biodiversità.

Alle 19 si va in Africa con Amuka di Antonio Spanò che sarà introdotto da Giovanna Ognibene e Maria Spanò che hanno lavorato al film. La Repubblica Democratica del Congo potrebbe nutrire quasi 1 persona su 2 sulla Terra. Eppure 12 milioni di congolesi soffrono la fame. Eppure un congolese su due soffre di malnutrizione. Eppure gli agricoltori rappresentano il 70% della popolazione. Di fronte a questo paradosso, i contadini si organizzano in cooperative agricole.

Alle 20.15 aperitivo cena con i prodotti degli Ambasciatori del territorio di Legambiente (su prenotazione al numero 3391201079 oppure alla mail cinema@festambiente.it).

Si chiude alle 21.15 con la proiezione di One earth – Tutto è connesso (92’) di Francesco De Augustinis a cui sarà presente il regista. Nel documentario si tracciano i legami tra allevamenti intensivi, cambiamenti climatici, coltivazioni e deforestazione. Il racconto tocca i quattro angoli del Pianeta, mostrando in che modo il sistema alimentare globale stia compromettendo in modo irreversibile il fragile equilibrio del Pianeta, contribuendo alle attuali crisi globali come i cambiamenti climatici, le epidemie, il crollo della biodiversità.

Hanno contribuito alla realizzazione di Agridoc: Festambiente Legambiente, Cinema Stella, Le vie dell'Orto, Ccibo Maremma,

Fondazione Polo Universitario Grossetano, Green Movie Film Fest, PuntoZIP, DLF Grosseto, Azienda Bosco Felice, Azienda Rustici, Frantoio Franci, Azienda Sotto al poggio, Caseificio Il Fiorino, Azienda La Selva.

INGRESSO GRATUITO