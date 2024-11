Agricoltura, prorogata la scadenza iscrizioni al Buy Wine Toscana 2025

Firenze: E’ stata prorogata, in via eccezionale, la scadenza per le iscrizioni al Buy Wine Toscana 2025. Il nuovo termine è stato fissato al 12 novembre 2024. BuyWine Toscana 2025, la vetrina internazionale dedicata ai vini DOC, DOCG e IGT.si svolgerà a Lucca il 5 e 6 febbraio 2025 presso il Polo Fieristico.

"BuyWine Toscana” è un evento dedicato all’incontro tra le aziende toscane del vino a denominazione d’origine DOP e IGP prodotto in Toscana e gli operatori del commercio internazionale. Sin dalla prima edizione, rappresenta il principale evento di promozione economica e internazionalizzazione del settore vitivinicolo toscano svolto in regione.

L’obiettivo: favorire l’avvio e/o il consolidamento di percorsi di internazionalizzazione delle aziende toscane che producono e commercializzano vini a denominazione di origine, tramite l’organizzazione di incontri B2B, con potenziali acquirenti del mercato internazionale. Dopo il B2B agli operatori internazionali viene offerta anche l’opportunità, tramite un tour, di visitare i territori dei vini della Toscana.BuyWine Toscana è una manifestazione, promossa da Regione Toscana, in collaborazione con la Camera di Commercio di Firenze, e realizzata da PromoFirenze e Fondazione Sistema Toscana.

Per tutte le info, cliccare qua: https://www.regione.toscana.it/-/buywine-toscana-2025