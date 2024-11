Agricoltura, Minucci (Fdi) ringrazia sottosegretario La Pietra: sostegno concreto a produttori olio

Grosseto: “A nome di Fratelli d’Italia della provincia di Grosseto, desidero esprimere un sentito ringraziamento al sottosegretario del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Patrizio La Pietra, per la visita odierna nel nostro territorio e per l'incontro con il Collegio Toscano degli Olivicoltori OL.MA. e le aziende locali del settore. La presenza del sottosegretario è un segnale di grande attenzione da parte del governo verso le eccellenze del nostro territorio, in particolare il comparto olivicolo, che rappresenta una delle tradizioni più radicate e prestigiose della Maremma”. È quanto dichiara il coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia Grosseto Luca Minucci a margine della visita effettuata nel grossetano stamattina da parte del sottosegretario La Pietra.

“L'incontro avvenuto stamattina – prosegue Minucci - dimostra concretamente la volontà di questo governo nell’ascoltare e sostenere le realtà produttive locali, valorizzando il loro impegno nel mantenere alta la qualità dei prodotti italiani. L'olio extravergine d’oliva della Maremma e della Toscana, simbolo di tradizione e qualità riconosciuto a livello internazionale, merita di essere tutelato e promosso con azioni mirate”.

“Fratelli d’Italia si è sempre battuta per la difesa delle nostre eccellenze agroalimentari, e per questo siamo fieri di vedere che l’Esecutivo sta rispondendo con prontezza alle esigenze di chi lavora quotidianamente per tenere alto il nome del Made in Italy. La sensibilità dimostrata dal sottosegretario La Pietra verso il nostro tessuto economico e produttivo e lampante e la dimostrazione l’abbiamo avuta durante la visita di stamattina. Siamo certi che il dialogo e la collaborazione proseguiranno, permettendo al nostro territorio di affrontare con maggiore forza le future sfide del mercato globale”, conclude Luca Minucci.