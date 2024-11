Agricoltura, Confagricoltura Toscana: “Positivo confronto con sottosegretario La Pietra a Grosseto"

Il presidente Neri: “Dall’olivocoltura e al futuro dei frantoi ai rapporti tra AGEA e ARTEA: tanti temi affrontati”

Firenze: Le politiche europee e le loro ricadute sulle aziende agricole grossetane e toscane, l’impatto dell’inflazione sui costi di produzione, le prospettive di crescita e sostegno alle imprese sono alcuni dei temi trattati durante l’incontro tra il sottosegretario all’Agricoltura Patrizio La Pietra, il presidente di Confagricoltura Toscana Marco Neri e le aziende agricole della provincia grossetana aderenti a Confagricoltura.

“È stato un confronto molto concreto sui problemi e le prospettive del settore agricolo – commenta Neri – in cui abbiamo apprezzato la disponibilità al dialogo e gli impegni presi dal governo. Crediamo fermamente che ognuno, nel proprio ruolo, possa contribuire al bene comune: noi come associazione, con il nostro ruolo di pungolo costruttivo, e le forze di governo, chiamate a garantire alle aziende agricole condizioni migliori per affrontare sfide importanti come quelle attuali”.





All’incontro, che si è svolto nella sede di Confagricoltura Grosseto, hanno partecipato anche il deputato Fabrizio Rossi e la senatrice Simona Petrucci.

“Tra gli argomenti affrontati - ricorda il presidente di Confagricoltura Toscana - particolare attenzione è stata riservata agli allevamenti ovini e alla predazione, all’olivocoltura e al futuro dei frantoi, alla nuova Politica Agricola Comune, ai rapporti tra AGEA e ARTEA, oltre alla trasformazione del settore agricolo e al fenomeno del contoterzismo”.

“L’aspetto particolarmente positivo - commenta Neri - è che è emerso un quadro condiviso sulla situazione complessiva dell’agricoltura toscana e nazionale e sulle azioni da fare per sostenerla. La collaborazione e il confronto costante tra le istituzioni e le associazioni di categoria sono fondamentali per tutelare e valorizzare il settore agricolo, che rappresenta un pilastro dell’economia italiana”.