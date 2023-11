Aeroporto Elba, Giani: “Necessario allungare la pista per lo sviluppo futuro dell'Isola”

Isola d'Elba: "Faccio appello al buonsenso. Noi ci mettiamo le risorse, voi dateci la possibilità di allungare la pista dell'aeroporto di Marina di Campo di centocinquanta metri. La presenza dello scalo aeroportuale è imprescindibile per lo sviluppo futuro dell'Isola d'Elba. Noi prevediamo che necessitino dieci milioni di euro in cinque anni per dotare l'isola di una effettiva continuità territoriale per quanto riguarda i collegamenti aerei. Questa è la proposta che faccio agli elbani, alle istituzioni locali, per garantire all'isola d'Elba il futuro che si merita e di cui ha bisogno".



Lo ha affermato il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, intervenendo nel pomeriggio di mercoledì 25 ottobre, all'assemblea della Federalberghi di Confcommercio Elba svoltasi all'hotel Airone di Portoferraio.

"Occorre poi pensare anche a una legge sull'arcipelago toscano", ha aggiunto il presidente Giani. "In questo percorso dovremmo collaborare tutti assieme. Lo sviluppo dell'Elba non può essere disgiunto dallo sviluppo di tutte le isole dell'arcipelago, da Capraia a Montecristo al Giglio e tutte le altre".

Nel corso dell'incontro, dopo la dettagliata introduzione del presidente della Federalberghi elbana, Massimo De Ferrari, il presidente Giani ha messo l'accento anche sulle altre questioni più sentite dalla popolazione e dagli operatori economici isolani.

Sulla questione della continuità territoriale per via navale, il presidente Giani ha ricordato che nel 2025 ci sarà la gara per le compagnie (al momento tre compagnie assicurano il servizio tutto l'anno e una soltanto durante i mesi estivi, ndr) e in questo caso ha sottolineato che "occorre sviluppare le migliori opportunità possibili per gli abitanti ed i turisti dell'isola".

Al centro dell'intervento di Giani vi sono state anche le politiche del turismo e del supporto alle attività imprenditoriali, per le quali la Regione è pronta a fare la propria parte, nonché la necessità di "attuare soluzioni per garantire all'isola i necessari servizi sociali e sanitari, a cominciare dall'effettivo funzionamento dell'ospedale, in quanto la sanità è uno dei pilastri su cui poggia il welfare toscano".

La questione della continuità territoriale è stata infine posta anche dalla Consulta dei sindaci dell'Elba che il presidente Giani ha incontrato, per un primo colloquio, dopo aver preso parte all'assemblea della Federalberghi.

Questa ed altre problematiche saranno tuttavia approfondite, con i sindaci elbani, in un nuovo specifico incontro che Giani si è impegnato a mettere in agenda entro la fine del prossimo mese di novembre.