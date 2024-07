Attualità ADUC: L'Italia che non funziona 1 luglio 2024

1 luglio 2024 147

Redazione

Osservatorio disservizi dal 25 Giugno al 1 Luglio. L’Italia che non funziona. Pubblica amministrazione e telecomunicazioni in vetta. Ogni lunedì Aduc rende noti i dati dei disservizi, nel privato e nel pubblico, segnalati da utenti e consumatori che si sono rivolti all'associazione nella settimana precedente. Uno spaccato dell’Italia che non funziona. Dal 25 Giugno al 1 Luglio 2024 Pubblica Amministrazione 25,19%

Telecomunicazioni 18,35%

Energia 15,40%

Acquisti 11,40%

Prodotti finanziari 10,11%

Condominio 06,24%

Diritti immigrati 05,45%

Salute 04,56%

Banca 03,30%



