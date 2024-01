Adf inizia lavori a Monte Bottigli il 25 gennaio

Grosseto: Si rende ulteriormente noto che in data 25 gennaio Acquedotto del Fiora ha programmato l'intervento di rifacimento della camera di manovra in località Monte Bottigli. Le operazioni avranno inizio alle 8 e termineranno alle 17. Il normale flusso idrico sarà ripristinato, presumibilmente, attorno alle 18.

L’intervento determinerà un'interruzione del flusso d'acqua in alcune zone del nostro territorio tra cui: Rispescia (paese e tutte le zone rurali), strada provinciale 19 Montiano, strada comunale Grancia, Grillese 1, Mandrioli, Monte Bottigli, Bronzone, Banditella 1, Vallemaggiore, Enaoli, Banditella 2, Banditella 3. Qualora le interruzioni del flusso dovessero essere superiori alle 24 ore sarà attivato un servizio di emergenza, come previsto dalla convenzione di affidamento. Per qualsiasi informazione sull’andamento dei lavori è possibile contattare il numero verde di Acquedotto del Fiora: 800356935. Per chi chiama da telefono fisso o mobile la telefonata è gratuita.