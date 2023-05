Adf: Grosseto, manutenzione in via Aurelia Antica

I lavori di AdF domenica 7 maggio dalle 8 alle 19



Grosseto: Manutenzione in via Aurelia Antica. I lavori di AdF, finalizzati alla realizzazione di nuove infrastrutture, sono in programma domenica 7 maggio dalle 8 alle 19 e potrebbero determinare la temporanea sospensione dell’erogazione di acqua in tutte le abitazioni rurali lungo la strada provinciale Trappola da Grosseto fino all’incrocio con Principina a Mare, strada Trappolaccia, strada Voltina, strada San Carlo, strada Magenta, strada San Lorenzo, via Aurelia Antica, via Alberto Sordi, via Davide Lazzaretti, via Silvana Mangano, via Federico Fellini, via Aldo Fabrizzi, via Ugo Tognazzi, via Vittorio De Sica, via Mario Soldati, via Luchino Visconti, via Antonio De Curtis, via Eduardo De Filippo, Centro Ippico Casalone, centro commerciale Aurelia Antica e probabili vie e zone limitrofe. Il flusso idrico tornerà regolare salvo imprevisti alle 19 del giorno stesso.

Qualora l'interruzione del flusso dovesse essere superiore alle 24 ore sarà attivato un servizio di emergenza, come previsto dalla Convenzione di Affidamento. Si ricorda il numero verde di AdF 800 356935 per chi chiama da telefono fisso o mobile (telefonata gratuita), attivo h24 sette giorni su sette. Per informazioni sugli interventi in programma è possibile consultare il sito www.fiora.it, cliccando sulla sezione "Cerca lavori in corso”.