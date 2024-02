Ad Artemare Clubb per San Valentino le mappe per navigare nei cuori di donne e uomini

Monte Argentario: Le mappe per navigare nei cuori della donna e dell'uomo sono esposte per San Valentino ad Artemare Club nella sede al Corso antico di Porto Santo Stefano, rara stampa acquarellata allegorica che definisce i ruoli romantici di entrambi i sessi, progettata dall'artista Jo Lowrey che ha basato le rappresentazioni su precedenti pubblicazioni di epoca vittoriana dei fratelli Kellogg adattandole all' era moderna.



Ogni mappa cattura vividamente il concetto contemporaneo di romanticismo per donne e uomini, il centro del cuore di un uomo è dominato da una città fortificata e circondato da terre legate a una varietà di concetti relativi non solo all'amore, questi includono il “paese della ruota libera”, lo “stato di solido comfort” e il “muro impenetrabile dell’ego”, piccole vignette e annotazioni fanno riferimento all'interazione tra questi luoghi “geografici", comprese le possibili vie di ingresso attorno al confine esterno. La guida al cuore di una donna è costruita in modo simile ma con un cenno al ruolo più tradizionale delle donne negli scambi romantici, ampie aree sono dedicate a “la provincia delle ragazze in festa”, al “regno della presunzione” e al “paese della conversazione”, al “picco della moda e la piccola foresta dei rossetti”.

Occasione curiosa da non perdere per tutti gli innamorati la visita al sodalizio mercoledì 14 febbraio dalle 10 alle 13, perché l'opera elegantemente incorniciata e con il guidone dell'associazione verrà successivamente donata ad un noto luogo stimato e frequentato da Artemare Club.