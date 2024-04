Ad Artemare Club la Biblioteca del Tango per la Giornata mondiale del Libro

Monte Argentario: Martedì 23 aprile è la Giornata mondiale del libro e del diritto d'autore nota anche come Giornata del libro e delle rose, è un evento organizzato dall'UNESCO per promuovere la lettura, la pubblicazione dei libri e la protezione della proprietà intellettuale attraverso il copyright, a partire dal 1996, viene organizzata ogni anno il 23 aprile con numerose manifestazioni in tutto il mondo e Artemare Club la festeggia nella propria sede nel Corso antico a Porto Santo Stefano inaugurando nella sua grande libreria la “Biblioteca del Tango” con decine e decine di testi pubblicati nel tempo alcuni ormai introvabili, che potranno essere sfogliati nella sede dell’associazione nel Corso antico di Porto Santo Stefano e presi in prestito gratuito dai soci e dai simpatizzanti del sodalizio.

Artemare Club frequenta e sostiene in Maremma la famosa Accademia di ballo Blue Moon di Grosseto dei maestri Tania Grisostomi e Luigi Bisello, specializzata in danze argentine con corsi anche ad Orbetello tenuti dai maestri Tiziana Pagliuca e Sergio Santi, anche tutti i suoi iscritti potranno avere in prestito gratuito i titoli disponibili per una durata concordata.



Leggere e ballare il Tango necesse est, parola di Artemare Club.