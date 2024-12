Ad Artemare Club i Christmas Love film per far tornare tutti principi azzurri e parlare inglese

Si, Artemare Club nel periodo delle festività natalizie fino all’Epifania promuove nel grande schermo della sede nel Corso di Porto Santo Stefano i Christmas Love film gratuiti, visibili da tutti su Youtube con televisori smart, personal computer e cellulari, per far tornare tutti principi azzurri e capire parlare inglese tanto necessario nei posti turistici come l’Argentario.

Porto Santo Stefano: Così sarà una festa più "Merry" possibile, anche dal punto di vista televisivo e sentimentale, con le migliori commedie romantiche natalizie degli ultimi anni, un vero e proprio genere cinematografico specialmente americano con storie d’amore bellissime in cui immergersi per poter sognare un pò. Film iconici dunque, a parere del comandante Daniele Busetto che ha portato per diversi decenni la divisa con le onorificenze da "ufficiale gentiluomo”, guardarli vale la pena e che possano segnare, con i loro romantici racconti, bei momenti non solo legati a questo particolare momento dell'anno ma per il futuro e migliorare le relazioni “no gender gap”. Buona visione e buone festività da parte di Artemare Club!