Ad Albinia riparte la stagione estiva 2024 con l’attesissima festa della birra

Albinia: Il Festival Albiniese della Birra Artigianale è pronto a tornare alla carica con la sua sesta edizione, promettendo un'esperienza indimenticabile per tutti gli amanti della birra e non solo. Dal 28 al 30 giugno, Piazza delle Regioni ad Albinia, si trasformerà in un vivace punto di ritrovo dove sarà possibile gustare nuove birre artigianali, assaporare deliziosi piatti di street food e musica live.



“ Quest'anno - dicono gli organizzatori -, il festival ospiterà alcuni dei migliori birrifici della regione, garantendo una selezione di birre artigianali di alta qualità. Oltre alla birra, gli stand di street food saranno pronti a deliziare i visitatori con una varietà di piatti gustosi perfetti per accompagnare le bevande”. Tra i partecipanti ci saranno: birrificio Degged, birrificio De’ Neri, birrificio Amiata, birrificio La Diana, birrificio La Stecciaia.

La musica dal vivo sarà un elemento centrale dell'evento, con una line-up di artisti che animerà la piazza di Albinia. Sul palco si esibiranno Di Maggio Connection, Quartiere Coffee e The Longboarders.

Il Festival Albiniese della birra artigianale si conferma come uno degli eventi più attesi che da il via all’estate 2024.