Acqua nuovamente potabile ad Acquapendente

Acquapendente: Con Ordinanza N° 119 del 02 Novembre 2022, la Sindaca di Acquapendente revoca ordinanza sindacale contingibile ed urgente N° 116/2022.

Eccone il testo: “PREMESSO che l’acqua erogata al consumo umano per essere conforme ai requisiti previsti dal Decreto Legislativo N° 31/2001, deve avere, tra i vari parametri, una concentrazione di ferro inferiore o uguale a 200 mcg/l ed una concentrazione di arsenico inferiore o uguale a 10 mcg/l; VISTO che con Ordinanza Contingibile ed urgente n. 116 del 25 Ottobre 2022 era stata dichiarata la non potabilità ed il limitato utilizzo delle acque erogate dal pubblico acquedotto, determinato dal superamento delle concentrazioni di arsenico e ferro fissate dal Decreto Legislativo n. 31/2001, limitatamente alle utenze del Capoluogo del Comune di Acquapendente e specificatamente alle zone e Vie sotto indicate: Via Onanese, Località La Sbarra, Via Battaglini, Via VIII Marzo, Via S.Allende, Via A.Moro, Via G.Bruno, Via G.Lise, Zona Porta della Madonna, Via dei Cappuccini, Via Palmiro Togliatti, Via Giuseppe Mazzini, Via Giotto, Via Michelangelo, Via Raffaello, Via Caravaggio, Via Cassia (intersezione con Via Onanese fino all’intersezione con Via Roma, abitazioni poste sul latro destro direzione Roma), Via Cassia (dall’intersezione con Via Roma fino all’intersezione con la S.P. Torretta, abitazioni poste su entrambi i lati), Via Grotte D’Ambrogio fino intersezione con Via Caduti sul Lavoro, Via Caduti sul Lavoro, Via Torindo Zannoni, Via I.Gini, Via M.G.Cutuli, Via Giulia de Jacopo, Piazza N.Costantini, Strada Vicinale Porta Madonna, Strada Vicinale Monte Petrocco (della del Tufo), Via del Carmine, Via G.B. Casti, Via Giovanni Paolo II°, Via Guido Rossa, Via XXV Aprile, Via Berlinguer, Via Bachelet, Strada Provinciale Torretta, Via Ilaria Alpi; PRESO ATTO della nota ASL Viterbo – Dipartimento di Prevernzione UOSD SIAN Prot. N° 80551, del 02.11.2022 pervenuta al Protocollo di questo Comune in pari data al n. 14297, dalla quale risulta che i campioni d’acqua destinata al consumo umano, prelevati presso la fontana pubblica sita presso gli impianti sportivi zona PEEP, hanno un valore di parametro di arsenico e ferro misurato inferiore ai limiti previsti dal D.Lgs. N° 31/2001 e ss.mm.ii e cioè arsenico pari a 6 ug/l e ferro pari a 120 ug/l; CONSIDERATO quindi che i valori al parametro arsenico e ferro sono conformi ai limiti previsti dal D.Lgs n° 31/2001 e ss.mm.ii. ; CONSIDERATO che si può procedere alla revoca della precedente Ordinanza Sindacale Continigibile ed Urgente n° 116 del 25/10/2022; VISTA la Legge 142/90 e s.m.i.; VISTO il D.lgs. n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i.; VISTA la Legge N° 833/78 e s.m.i.; VISTO il D.Lgs n. 31/2001 e s.m.i; Preso atto di quanto sopra premesso; ORDINA Con decorrenza immediata, la revoca della precedente Ordinanza Sindacale Contingibile ed Urgente n° 116 del 25/10/2022 a seguito delle ripristinate caratteristiche di POTABILITA’ delle acque erogate dal pubblico acquedotto; DISPONE la pubblicazione della presente ordinanza all’albo pretorio on-line, sul sito istituzionale e nei luoghi pubblici del territorio comunale; L’invio della presente all’ASL Viterbo ed alla Società TALETE spa che gestisce l’acquedotto; INFORMA contro la presente Ordinanza potrà essere presentato ricorso entro 60 giorni dalla pubblicazione, al TAR Lazio o in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.