A2, pareggio beffa per la Blue Factor a Viareggio contro i Pumas

Il Castiglione spreca un’occasione con i versiliesi che rimontano due gol nel finale



Castiglione della Pescaia: Pareggio che sa di beffa per la Blue Factor: a Viareggio i Pumas recuperano negli ultimi due minuti agguantando il 5-5, con il Castiglione che si deve mangiare le mani e recrimina per un arbitraggio che ha lasciato a desiderare proprio nel finale.

Rimane la bella prestazione della squadra di Alberto Aloisi, costretta a giocare su una pista molto scivolosa come quella del Dorando Petri di Varignano e di fronte ad una squadra giovane e compatta come quella di Mirko Bertolucci, rientrato per l’occasione dopo una lunga assenza. Pronti via e l’invenzione di Buralli, alza e schiaccia uscendo da dietro porta, insacca l’1-0. Il Viareggio reagisce e pareggia con Elia Cardella. La Blue Factor prende le misure e torna avanti con Piro: rasoiata da destra che sorprende Mechini. Pareggio dopo un minuto: il frizzante Carrieri sfrutta un break e in diagonale fa 2-2. Poi arrivano due cartellini blù per il Castiglione: a Brunelli (ma il fallo sembrava che lo avesse subito), con Carrieri fermato da Saitta sulla punizione. E poi ancora un blù a Buralli: il 51enne Bertolucci è fermato sempre da Saitta. In inferiorità Piro in contropiede è steso in area da Pesavento da dietro: rigore che lo stesso Piro ribadisce in rete per il 3-2 maremmano. Proprio allo scadere del power play il pari rossoverde con Marchetti. Il tempo si chiude con un bolide di Brunelli da destra al sette dalla parte opposta per il 4-3 che manda le squadre al riposo.

Nella ripresa il Castiglione allunga all’8’: sempre capitan Brunelli dalla sua metà pista fa partire un siluro che s’insacca per il 5-3. L’Arbitro non vede e non concede il 6-3 del Castiglione sulla botta di Buralli, con la pallina “tirata” fuori da Mechini dalla sua porta dopo che l’aveva scavalcato. Pesavento su rigore è sempre fermato da Saitta. Poi Pesavento aggancia e stende Buralli con il bomber castiglionese che spara fuori la punizione. Si arriva così al convulso finale. Ancora un rigore molto dubbio e il Viareggio accorcia con Marchetti. Il Castiglione recrimina per alcuni contatti non fischiati, che sarebbero valsi il 10° fallo del Viareggio. Su un battibecco espulsi Marchetti e Piro e su una indecisione difensiva Pesavento si ritrova solo in area e insacca il 5-5.

FARMAE’ PUMAS ANCORA VIAREGGIO-BLUE FACTOR CASTIGLIONE 5-5



FARMAE’ PUMAS ANCORA VIAREGGIO: Thomas Mechini, (Gabriel Del Torrione); Michele Pesavento, Niccolò Bottarelli, Filippo Cardelli, Matteo Marchetti, Francesco Rugani, Elia Cardella, Mirko Bertolucci, Francesco Carrieri. All. Cristiano Bottarelli.

BLUE FACTOR CASTIGLIONE: Michael Saitta, (Alessandro Donnini); Mattia Piro, Federico Buralli, Samuel Cardi, Diego Guarguaglini, Brando Santoni, Filippo Montauti, Luigi Brunelli, Emanuele Perfetti. All. Alberto Aloisi.

ARBITRO: Francesco Depalma di Giovinazzo.

RETI: pt (3-4) 2’04 Buralli (C), 9’32 E.Cardella (V), 12’52 Piro (C), 13’32 Carrieri (V), 19’23 rig. Piro (C), 20’01 Marchetti (V), 20’49 Brunelli (C); st 7’11 Brunelli (C), 22’49 Marchetti 24’17 Pesavento (V).