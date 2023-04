A2, Buralli: «A Matera vittoria di carattere»

Nel campionato di serie B sconfitta a Prato per il Castiglione, mentre l’under13 vince 1-0 a Camaiore



Castiglione della Pescaia: Nel campionato di serie A2 la Blue Factor ha vinto una partita dura a Matera e il suo bomber, Federico Buralli, ha voluto sottolineare il carattere della squadra. «E’ stata una gara molto combattuta – ha detto Buralli – e l’arbitro ha saputo tenere bene la partita, visto che ci sono state tante situazioni ed è stato messo in difficoltà dall’agonismo. Noi siamo stati bravi a segnare quando abbiamo avuto le occasioni. Siamo venuti a Matera senza allenatore e sono state settimane difficili in autogestione. Però voglio dire un grande bravo ai più giovani che si stanno impegnando tantissimo con tanta responsabilità, in autogestione. Non era scontato ma si stanno dimostrando ragazzi davvero maturi. La nostra soddisfazione è vedere crescere il gruppo, non possiamo contare su Mattia Piro che per noi è un giocatore molto importante, ma cercheremo di dare tutto in questo finale di stagione».

In serie B alla distanza a vincere la gara d’alta classifica è stato lo Startit Prato, che nell’undicesima giornata ha battuto il Castiglione per 13-5. I biancocelesti sono rimasti in scia nel primo tempo per poi cedere alla distanza nella ripresa. In gol per il Castiglione perfetti, tripletta, Cardi e Santoni. Bella vittoria nel playoff under13: a Camaiore la squadra di Alessandro Brizzi batte la Rotellistica con la punizione di Filippo Bagnoli in attesa del ritorno al Casa Mora.