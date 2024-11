"A spasso con Nerino nel Parco della Maremma", Presentazione libro Elisa Cherubini

Un'esperienza immersiva per famiglie e bambini alla scoperta del Parco attraverso gli occhi curiosi di un gatto esploratore

Alberese: Domenica 17 novembre, alle ore 10.00, si terrà un evento speciale per i piccoli amanti della natura nel suggestivo scenario del Parco della Maremma: la presentazione del libro "A spasso con Nerino" di Elisa Cherubini.

Il libro racconta le avventure di Nerino, un simpatico gatto nero che esplora il parco con curiosità e meraviglia, permettendo ai lettori di scoprire, attraverso i suoi occhi, la ricchezza della flora e della fauna del territorio. Attraverso una narrazione vivace e colorata, i bambini potranno trasformarsi in Nerino e conoscere, così, gli abitanti del parco, tra cui volpi, uccelli e maestose piante che compongono questo angolo di natura protetta.

Dopo la presentazione del libro, passeggiando lungo il percorso A6, i bambini troveranno una bellissima sorpresa.

Il ritrovo è fissato presso il centro visite di Alberese.

La partecipazione è consigliata per bambini dai 5 ai 9 anni. È richiesta la prenotazione anticipata, scrivendo a booking@parco-maremma.it

Il costo del biglietto è di 15€ per nucleo familiare.

Un’occasione ideale per le famiglie per trascorrere una giornata all’aria aperta e per stimolare nei più giovani un senso di appartenenza e rispetto per la natura.

Elisa Cherubini è un’illustratrice con esperienza nel settore delle arti visive. Ha frequentato la Scuola Internazionale di Comics, dove ha sviluppato le sue competenze artistiche.

Nel 2024 pubblica il libro “Le avventure di Nerino” con il patrocinio del Parco della Maremma.