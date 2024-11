A Siena un pomeriggio fra arte e cioccolato, con “Immagina” la personale di Enrica Pizzicori

Siena: Sarà un pomeriggio fra arte e cioccolato quello che il prossimo 1 dicembre avrà luogo presso la galleria Beaux Arts (in via Cecco Angiolieri, 13).

A partire dalle ore 17.00 prenderà il via un doppio evento che vede il vernissage della mostra “Immagina”, personale di pittura di Enrica Pizzicori, e l’ormai tradizionale appuntamento con la "Festa del Cioccolato" che vedrà protagoniste le delizie di Luca Mannori, premio mondiale di pasticceria, che proprio in questi giorni ha ottenuto il prestigioso riconoscimento delle 3 torte da parte del Gambero Rosso.

I visitatori potranno così viaggiare nel mondo fiabesco di Enrica Pizzicori che con il suo linguaggio artistico, delicato e poetico, crea un dialogo tra opera e spettatore capace di vestirsi di pura magia.

Disegnatrice e illustratrice per bambini, l’arte di Enrica Pizzicori si caratterizza per un disegno ricco di dettagli che narra, racconta, evoca. Nata a Prato nel 1976, l’artista toscana ha un curriculum davvero imponente. Tra le sue esperienze artistiche oltre a quella della pittura, anche il teatro di strada e il teatro per bambini.

In occasione del vernissage Enrica Pizzicori sarà presente presso la galleria Beaux Arts per incontrare il pubblico senese a cui verrà offerto un esclusivo ricordo della serata.

La mostra “Immagina” resterà aperta fino al prossimo 15 dicembre. Ingresso libero.