"A Riva di Carta il mare di Mara Scotto"

Monte Argentario: Alla libreria Riva di Carta in Corso Umberto al numero 56 a Porto Santo Stefano è iniziata la mostra emozionale di quadri di mare della nota artista Mara Scotto che andrà avanti fino al 5 marzo 2023, una decina di dipinti accompagnati da alcune frasi scritte dal libraio Francesco Palombo.

Le opere di Mara Scotto vanno dai caldi toni arancioni dei tramonti alle intense sfumature azzurre delle marine, un percorso per il visitatore di emozioni tra colori e parole del gemellaggio culturale tra la pittura e il mondo della letteratura che si respira nella libreria.

Dall'apertura dello scorso giugno, la libreria si è impegnata in una serie di eventi, letture e presentazioni, a tema Mare ma non solo, proponendosi come vero e proprio "approdo culturale" sul territorio, a breve anche altre sorprese, pertanto Artemare Club invita residenti e turisti, in un periodo storico molto complicato per il Corso la via piu' importante del paese e per le attività legate alla cultura, a sostenere con l'entusiasmo e il forte impegno di Riva di Carta a Porto Santo Stefano.