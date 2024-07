A Pitigliano torna “Bus amico”, trasporto gratuito per residenti e turisti

Il servizio è entrato in funzione a luglio e sarà attivo per tutta l’estate fino al 5 settembre. Ecco giorni ed orari.



Pitigliano: Dal mese di luglio riparte “Bus amico”, il servizio di trasporto gratuito per residenti e turisti, promosso dal Comune di Pitigliano per agevolare la mobilità dei cittadini nel periodo estivo e limitare la circolazione di auto in paese. Il mezzo è dotato anche di pedana per il trasporto di persone diversamente abili.

Il servizio è attivo dal mese di luglio per tutto il periodo estivo, fino al 5 settembre, dal lunedì al sabato, (esclusa la domenica), mattina e pomeriggio e anche nei giorni festivi, con partenze alle ore 9, 10, 11,12 del mattino e nel pomeriggio alle ore 17, 18 e 19.

Come negli scorsi anni il mercoledì, che è giorno di mercato, è previsto anche il collegamento del Casone con Pitigliano solo su richiesta, telefonando al 348 400 3383. Partenze da Pitigliano alle 8.30 e alle 12.30.

“Riproponiamo un servizio che negli anni passati è stato molto apprezzato, – afferma Alessio Celata, assessore comunale alla Polizia municipale, Viabilità e Trasporti – pensato prima di tutto per i residenti, in particolare per le persone anziane che devono andare a fare la spesa, dal medico o alle poste, e poi esteso anche dei numerosi turisti che in estate arrivano nel nostro borgo. Con la Ztl abbiamo liberato il centro storico dalle auto e al tempo stesso rinnovando il servizio del Bus Amico offriamo gratuitamente un mezzo alternativo alle auto, decongestionando così le vie dal traffico”.

Il percorso e le fermate di Bus Amico saranno le seguenti: via Santa Chiara (Stazione Autolinee Toscane); piazza della Repubblica (Centro storico); via San Michele (Cimitero); via Madonna del Fiore (Mercato); via Martiri della Libertà (Scuole); via M. Battistelli; via Ruffilli (Caserma); via Caduti sul Lavoro (Le Prata); via Gervasi (Area sgambo-parco); piazza Nenni (Area Camper); via Sandro Pertini; via Brodolini (Bcc-Carrefour); via Maddalena Ciacci (Coop-Ospedale); via Fabriziani (Stadio); via Nicola Ciacci (Ospedale); via Maddalena Ciacci (Poste-Parco); via Cardella (Seminario); via Giovanni XIII (Calcetto); S.R 74 (Monte dei Paschi); piazza della Repubblica (Centro Storico); via Santa Chiara (Stazione Autolinee Toscane). A queste si aggiunge via San Francesco solo su richiesta: telefonando al 348 400 3383.