A Pitigliano procedono i lavori per la realizzazione del nuovo supermercato Coop

Pitigliano: “In questi giorni è iniziato il montaggio del prefabbricato, – spiega Vincenzo Fazzi presidente di Coop Unione Amiatina - il progetto della nuova struttura commerciale prevede la realizzazione di una media struttura di vendita di 774 metri quadrati di superficie, di cui 700 mq destinati ai prodotti alimentari, per una superficie complessiva di mq.1351. Il supermercato sarà dotato di un ampio parcheggio, sia pubblico che privato, per complessivi 99 posti auto. La superficie dei parcheggi pubblici sarà di 1158 mq. I lavori sono iniziati a ottobre 2024 – conclude Fazzi - ed è prevista l’apertura del nuovo negozio entro l’estate 2025”. "Siamo contenti che i lavori siano partiti, – commenta Giovanni Gentili, sindaco di Pitigliano – si tratta, infatti, di un intervento molto importante, non solo perché l’apertura di un nuovo supermercato migliora il servizio che viene offerto alla comunità, ma anche perché questo intervento, a cura del privato, porterà benefici alla viabilità pubblica della zona, aprendo una nuova via di ingresso e uscita da Pitigliano verso la strada regionale 74 Maremmana, e permettendo, successivamente, di completare il piano del traffico su via Brodolini.”