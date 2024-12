Cronaca A Orbetello bandiere a mezz’asta in segno di lutto per la strage sul lavoro di Calenzano 11 dicembre 2024

Orbetello: Anche il Comune di Orbetello issa a mezz'asta le bandiere in segno di lutto in seguito all'esplosione all'interno dello stabilimento Eni di Calenzano che ha prematuramente spezzato 5 vite. "Abbiamo risposto all'appello della Regione Toscana- sottolinea il sindaco di Orbetello, Andrea Casamenti - perché nessuno può rimanere indifferente rispetto a una tragedia di tale portata e per questo anche le nostre bandiere sono state sistemate a mezz'asta per significare il cordoglio della nostra comunità"



