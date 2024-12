"A Natale acquistiamo locale!". E' l'invito di Confartigianato Imprese Grosseto

Grosseto: Confartigianato Imprese Grosseto anche quest’anno aderisce alla campagna "Acquistiamo locale" un invito a regalare e a regalarsi prodotti dal valore artigiano made in Italy, espressione della creatività e della tipicità delle imprese. La campagna, lanciata dalla Confederazione nazionale, ha come obiettivo quello di porre l’accento sull’unicità e sulla sostenibilità di prodotti su misura, personalizzati, durevoli e caratteristici del territorio. In vista delle festività natalizie, nel mese di dicembre si concentra un decimo delle vendite al dettaglio dell’anno.

“Scegliere un regalo prodotto da una impresa artigiana non è solo un atto di consumo, ma diventa un gesto che valorizza il lavoro, la creatività, l’ambiente e la comunità. È un investimento in eccellenza, sostenibilità e identità culturale, che porta con sé una profonda dimensione etica e relazionale.”

“Dai dati del nostro osservatorio regionale, emerge che oltre 1 miliardo di euro saranno impiegati nella spesa delle famiglie toscane per prodotti e servizi scelti come regalo. Nella lista degli acquisti prodotti da tutti i settori: moda e gioielleria, arredamento e complementi per la casa e il giardino, cristalleria, stoviglie e utensili domestici, giocattoli, articoli sportivi, libri, articoli di cartoleria e materiale da disegno, wellness e cura della persona. Ma a fare la parte del leone sono i prodotti alimentari e le bevande, che ricoprono quasi i due terzi della spesa”.

“Gli addetti dell’artigianato nei settori di offerta di prodotti e servizi tipici del Natale sono il 33,5% degli addetti totali dell’artigianato, con quote superiori alla media in Toscana con il 41,7%. Acquistare artigianato sostiene, quindi, non solo l’imprenditore e la sua famiglia, ma anche l’intero ecosistema economico e culturale del territorio.”