A Massa Marittima serata speciale di musica nel segno dell’amicizia tra Italia e Corea del sud

Massa Marittima: Un pubblico delle grandi occasioni per un evento davvero speciale. Così si riassume la serata del “SummerNight Concert”, che si è svolta domenica 11 agosto a Massa Marittima, al complesso delle Clarisse in occasione delle celebrazioni dei 140 anni di rapporti diplomatici tra l’Italia e la Corea del sud.



Prima di Massa Marittima, il 9 agosto il SummerNight Concert si è svolto al Podere Sequerciani sulla strada provinciale di Tatti. I due concerti sono stati organizzati dalla Massa Marittima Multiservizi e da Podere Sequerciani e Achim Freyer Stiftung, con il patrocinio del Comune di Massa Marittima e del Comune di Gavorrano.

Sul palco il soprano di fama internazionale Esther Lee, insieme ai musicisti Jun Mo Dong (clarinetto), Don Jion Lee (pianoforte) e Yoojin Hon (viola), tutti artisti coreani che provengono da anni di studio in Germania. Esther Lee ed il marito professore Achim Freyer, regista d’opera di fama mondiale, frequentano da molti anni il paese di Tatti, dove hanno una abitazione. E proprio un fregio pittorico largo 11 metri del noto artista tedesco Prof. Achim Freyer ha aggiunto un tocco particolare alla performance.

“È un concerto che celebra l’amicizia tra i popoli, – spiega Giacomo Michelini, consigliere della Massa Marittima Multiservizi – ringraziamo tutti coloro che a vario titolo e ruolo hanno collaborato alla realizzazione dell’evento a partire dalla consigliera della Multiservizi Stefania Cionini, al prezioso lavoro di Milena e Daniela dell'ufficio turistico, e a quello di Rossano Nesti che si è occupato del montaggio delle scenografie”.

“Un evento oltre che di rilevante valore artistico, anche celebrativo di varie ricorrenze , - ha sottolineato l’assessora comunale Grazia Gucci – quali il centenario della morte di Giacomo Puccini, il 140° anniversario delle relazioni fra Italia e Corea del Sud e la proclamazione da parte dell'UNESCO della lirica patrimonio immateriale dell'umanità. Due Nazioni molto distanti geograficamente tra loro, ma che ieri sera hanno trovato nella musica un momento di sincera e rinnovata amicizia. Un ringraziamento a tutti coloro che hanno reso possibile l’evento compresi gli uffici e gli operai del Comune.”

Il Presidente della Massa Marittima Multiservizi, Renato Vanni, ha messo in risalto la cultura come strumento per elevare le coscienze e per concepire le differenze culturali come una ricchezza e non come un ostacolo nelle relazioni tra i popoli. Luca Sani ha ricordato di aver appreso della grande amicizia che c’era da tanti anni tra Esther, Achim ed il babbo Bruno, recentemente scomparso, proprio in tale occasione. Da questa ferita è nata una grande amicizia, che ha reso possibile l’organizzazione dell’evento ed il coinvolgimento di questi grandi interpreti.

Il concerto ha regalato, nella sua prima parte, brani della tradizione musicale tedesca (Brahms, Schubert, Shumann e Sporh), per poi spaziare da Puccini (Mi chiamano Mimi, Un bel di vedremo, O mio babbino caro), ad Astor Piazzolla e Gershwin. La sorpresa finale è stata l’esecuzione di Maremma Amara da parte di Esther Lee, a suggellare l’amicizia con il territorio maremmano. L’impegno per tutti sarà quello di coltivare questa amicizia, nata nel gruppo, per organizzare altre serate di grande livello.