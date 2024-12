Gatti abbandonati dal Comune di Grosseto

+Sabato 21 dicembre alle ore 16 in Piazza Duomo, davanti al municipio, Occhi di Gatto manifesterà a difesa dei gatti e per dare voce alle tante volontarie che cercano di sopperire alle inadempienze del Comune di Grosseto in merito alla gestione del randagismo felino e alla tutela degli animali

Grosseto: Migliaia di gatti liberi nel comune di Grosseto per un numero di interventi di sterilizzazione assolutamente inadeguato a contenere l’incremento del randagismo in città. Tutto resta sulle spalle delle volontarie e dei volontari - ormai allo stremo delle forze - per il soccorso, le catture, la presa in carico di cucciolate, le spese veterinarie, gli stalli e gli affidi.

Dopo il sesto appello dell’associazione Occhi di Gatto, l’ultimo un mese fa, ancora nessun cenno da parte del Sindaco e dell’Amministrazione comunale, a cui la legge attribuisce la responsabilità della tutela degli animali e del controllo delle nascite attraverso le sterilizzazioni. Nessuna iniziativa per aiutare quelle cittadine e quei cittadini che, con grande dispendio di denaro ed energie, cercano di sopperire a ciò di cui si dovrebbe occupare il Comune di Grosseto.

Per questo annunciamo la manifestazione che si terrà sabato, alle ore 16, sotto al Municipio in piazza Dante.

Chiediamo che il Comune di Grosseto attui un’efficace campagna di sterilizzazione per contenere le nascite e le sofferenze dei gatti liberi, che individui locali per gli stalli e risorse economiche per le cure veterinarie, che istituisca la Consulta per gli animali e modifichi il Regolamento comunale - che in alcune parti appare in contrasto con la legge - su vari aspetti pratici che riguardano il benessere degli animali.

Se anche tu sei dalla parte degli animali, se vuoi aiutarci a dare voce a chi non ne ha, partecipa: sabato 21 dicembre ore 16, piazza Dante a Grosseto.