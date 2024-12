A Grosseto gli auguri natalizi sono in giallo

Grosseto: Un giovedì sera, il 12 dicembre alle ore 20:00, una cena a menù libero nel ristorante Essenza, in Piazza Esperanto 7, a Grosseto, si trasforma in uno spettacolo grazie agli attori della Compagnia del delitto (www.cattivabambina.it). Uno spettacolo dal titolo Profondo giallo offerto ai commensali durante un originale murder-party in salsa grossetana, tutto giocato sulle sfumature del genere poliziesco: un crimine da risolvere prima del dessert rimanendo comodamente seduti, una sorta di gioco da tavolo come Cluedo, ma con interpreti in carne e ossa.

British style e umorismo inglese mescolati grazie alle doti investigative del mitico Sherlock Holmes, del suo amico John Watson e della signorina Morstan, interpretati da Franco De Rossi e da Carlo Emilio Michelassi, che si è formato alla scuola di Giorgio Albertazzi. L'idea è della giornalista e scrittrice maremmana Paola Alberti, allieva di Dacia Maraini e di Vincenzo Cerami, autrice di numerosi libri polizieschi ambientati anche nel nostro territorio e presidente del Premio Europa, concorso letterario nazionale rivolto alle donne che scrivono racconti noir, oltre che direttrice artistica della prima edizione del Festival Dalla parte del giallo, a Sesto Fiorentino.

Una serata che si annuncia decisamente originale e anche divertente con la Alberti che vestirà i panni della fidanzata di Watson, Mary Morstan, e che, ormai da più di un anno, tiene corsi di scrittura creativa proprio a Essenza.

Info-prenotazioni tel. 0564 646014 o 324 8815989.