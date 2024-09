A Grosseto, Castiglione e Paganico ultima fase Campionati Nazionali di Calcio Ordine Ingegneri

Grosseto: Dal 5 all’8 settembre saranno 36 le squadre coinvolte, che hanno superato la prima fase delle partite di giugno, per un totale di oltre 800 partecipanti provenienti da tutta Italia. Si terrà anche un incontro della rappresentativa femminile tra due squadre composte da professioniste di vari ordini provinciali.



Si svolgerà in contemporanea nelle strutture sportive di Grosseto, Castiglione della Pescaia e Paganico, dal 5 all’8 settembre, l’ultima fase dei Campionati Nazionali di Calcio dell’Ordine degli Ingegneri d’Italia, con gli ottavi, i quarti, le semifinali e le finali dei tornei di calcio a 11 e di calcio a 8 over 40, e con le semifinali e le finali del torneo di calcio a 5 over 50.





Si terrà anche un incontro della rappresentativa femminile tra due squadre composte da professioniste di vari ordini provinciali. Il pubblico potrà assistere gratuitamente alle partite.

Otto sono i centri sportivi della Maremma che ospiteranno gli incontri: 36 le squadre coinvolte che a giugno hanno superato i gironi eliminatori del Campionato, e che parteciperanno alla fase finale, per un totale di oltre 800 ingegneri calciatori, provenienti da tutta Italia, pronti a scendere nuovamente in campo nei prossimi giorni.

I Campionati nazionali di calcio fanno parte della XXXI° edizione dei Campionati Sportivi degli Ordini degli Ingegneri, organizzati tra giugno e settembre dall’Ordine degli ingegneri di Grosseto, nell’ambito del 68 Congresso Nazionale Siena-Grosseto.





“Sarà uno spettacolo emozionante, – sottolinea Enrico Romualdi, presidente dell’Ordine degli Ingegneri di Grosseto – gli ordini provinciali hanno risposto con entusiasmo e i giocatori, pur non essendo atleti di professione, credono molto in questi momenti di condivisione e di sport e ce la metteranno tutta per vincere all’insegna del sano agonismo. Questa edizione l’abbiamo voluta dedicare a Massimo Bucciantini e Franco Genovese, due professionisti stimati che amavano lo sport e che purtroppo non sono più tra noi. Massimo indossava la maglia del Grosseto e Franco Genovese la maglia del Cosenza di cui è stato prima calciatore e poi allenatore e responsabile della squadra. Nella prima fase abbiamo ricordato anche i colleghi Alberto Pivato dell'Ordine di Treviso, e Gianandrea Schiavi dell’ordine di Bergamo, entrambi quarantenni, che sono venuti a mancare nei mesi scorsi a poca distanza l’uno dall’altro.”

Tra i protagonisti di questa fase finale dei Campionati ci saranno anche le squadre di calcio a 11 e a 8 del Grosseto che si sono qualificate a giugno e che saranno pronte a contendersi la vittoria contro gli avversari: la prossima partita del Grosseto, per quanto riguarda il calcio a 11, si giocherà allo Stadio Zecchini, il 5 settembre, alle 18, contro il Teramo (ottavi di finale). Mentre la squadra del Grosseto di calcio a 8 giocherà gli ottavi di finale alla Nuova Grosseto, contro il Bergamo il 5 settembre alle ore 16.

Ma ecco il programma: per quanto riguarda il calcio a 11 le partite si terranno nella giornata di giovedì (con inizio del primo turno alle ore 16 e del secondo alle ore 18) e nei giorni di venerdì, sabato e domenica, (con inizio del primo turno alle ore 9 del mattino e del secondo turno alle 11), in contemporanea nelle seguenti strutture sportive: allo stadio olimpico di Grosseto “Carlo Zecchini” via Veterani dello Sport; al Campo “Nilo Palazzoli” di Grosseto in via Atleti Azzurri d’Italia; al Campo sportivo “Corte degli Ulivi” di Roselle, Strada dello Sbirro; al campo sportivo “Casamorino” di Castiglione della Pescaia, in località Casa Mora; e al campo sportivo “A Uzielli” di Paganico in via Arrigo VII. Le squadre che giovedì vinceranno gli ottavi di finale, si dovranno misurare nei quarti di finale, nelle semifinali e nelle finali per contendersi il titolo di Campioni d’Italia. Ma anche le squadre che giovedì perderanno, non andranno a casa e proseguiranno nei giorni successivi per contendersi la Coppa Italia.





Stesse modalità, date e orari per il calcio a 8 che si giocherà nelle seguenti strutture sportive: al Campo sportivo Nuova Grosseto di Grosseto, in via Australia; al campo sportivo Invicta Sauro in via Adda a Grosseto; al Campo Sportivo degli Ulivi di Roselle (Strada dello Sbirro); al campo sportivo “Atletica Castiglionese” di Castiglione della Pescaia in località Casa Mora; al campo sportivo Corte degli Ulivi di Roselle in località Sbirro e allo Stadio comunale San Nicolaus di Batignano.

Per il calcio a 5 si giocheranno le semifinali nella giornata di sabato e le finali nella giornata di domenica, a partire dalle ore 10 nei campi UISP di Grosseto in viale Europa. La domenica, dopo la finale di calcio a 5, i campi Uisp ospiteranno la partita della rappresentativa femminile, tra due squadre composte da professioniste di vari ordini provinciali. L’edizione 2024 dei Campionati Sportivi degli Ordini degli Ingegneri è organizzata col patrocinio istituzionale di Provincia di Grosseto, Comuni di Grosseto, Civitella Paganico, Castiglione della Pescaia, Gavorrano, Roccastrada e Follonica.