A.Gi.Mus. Grosseto: dall'Ars Regia al Concorso Regionale

Giovani da tutta la Toscana si incontrano a Grosseto per il Concorso Regionale Musicale organizzato dal Distretto 108 LA e dal Lions Club Grosseto Host in collaborazione con A.Gi.Mus e Liceo musicale. Il ricavato devoluto all'Istituto Santa Elisabetta di Grosseto

Grosseto: Questo è un bellissimo periodo di musica e di soddisfazioni per A.Gi.Mus. Grosseto: domenica scorsa si è registrato il grande successo del concerto dell'Ars Regia Ensemble Barocco del Castello di Gerfalco all'interno della Sala d'Onore della Guardia di Finanza.

“E' stato un piacere e un onore ospitare artisti così bravi da farci viaggiare nel tempo ma soprattutto aprire il salone del Comando provinciale della Guardia di Finanza a una nobile iniziativa di solidarietà” ha commentato il comandante provinciale della Guardia di Finanza, colonnello Nicola Piccinni. In un'atmosfera di ricercata eleganza l'Ensemble – formato da Bianca Barsanti, soprano; Stefano Agostini, traversiere; Beatrice Bianchi, violino Barocco; Alessandro Pierini, viola da gamba; Cristiano Cei tiorba, chitarra barocca; Dimitri Betti, cembalo - ha condotto il pubblico in un percorso musicale raffinato e coinvolgente.





E mentre la Voce di Ogni Strumento, sempre organizzato da A.Gi.Mus, si prepara per fare tappa per la prima volta nell'auditorium della Questura di Grosseto con la Musica da Ripostiglio giovedì 23 marzo (gia sold out!), arriva a Grosseto l'evento che porta in città i giovani musicisti da tutta la Toscana.

La data è sabato 18 marzo: tutto è pronto per ospitare il Concorso Regionale Musicale riservato ai musicisti dai 14 ai 24 anni, organizzato dal Distretto 108 LA e il Lions Club Grosseto Host, in collaborazione con Agimus Grosseto e il Liceo Musicale che metterà a disposizione gli strumenti musicali.

Tutto si svolgerà all'interno dell'auditorium del Polo Bianciardi in piazza De Maria dove dalle 10.00 inizieranno le selezioni dei partecipanti, aperte al pubblico. Alle 20.00 poi si terrà il concerto finale del concorso con la proclamazione e l'esibizione dei vincitori.

“Il concorso – ricorda Gloria Mazzi direttore artistico di A.Gi.Mus. – che ormai ha raggiunto la sua ottava edizione, porta con sé anche una dedica particolare: una targa dedicata al Maestro Palmiero Giannetti, grandissimo musicista oltre che importante figura nel mondo lionistico, che va ogni anno alla migliore esecuzione di uno strumento a fiato, e mira a incentivare lo studio della musica da parte dei giovani valorizzandone il talento e premiandone l’impegno.”

I giovani artisti si esibiranno e saranno valutati da una commissione formata da eccellenti musicisti: George Georgescu, violoncellista, primo violoncello del Maggio Musicale Fiorentino, presidente; Federico Rovini, direttore e pianista presso l’ISIS “P.Mascagni” Livorno; Giampaolo Mazzoli, direttore d’orchestra e direttore del conservatorio “L. Boccherini” di Lucca; Luciano Tristaino, flautista e docente presso l’I.S.S.M. “R. Franci” di Siena; Ettore Costabile pianista e docente di pianoforte il Liceo Musicale “Dante” di Firenze; Gloria Mazzi, direttore artistico Lions, pianista, docente di pianoforte presso il Liceo Musicale “L. Bianciardi” di Grosseto.





Le sezioni del concorso sono dedicate a differenti strumenti musicali: pianoforte, strumenti ad arco, strumenti a fiato, a corda e canto. Per la sezione fiati, si terrà anche l’individuazione di un delegato, per lo strumento trombone, che potrà partecipare alle selezioni nazionali finalizzate al concorso europeo Lions “Thomas Kuti”.

Un’occasione unica per i giovani musicisti di mettersi alla prova su un palcoscenico di fronte a un pubblico reale aggiungendo un importante momento a quel complesso percorso di crescita che è la formazione musicale.

L’ingresso al concerto è a libera offerta e l’intero ricavato sarà devoluto all’Istituto Santa Elisabetta di Grosseto.

Per informazioni e prenotazioni telefonare al numero 339.7960148, e-mail: agimus.grosseto@agimus.it