A Follonica attenzione alta per l’abbandono degli animali

Assessore Eleonora Goti: Ogni anno in estate si registra un numero consistente di abbandono di animali, soprattutto gatti… ma è un reato



Follonica: Ogni anno in estate si registra un numero consistente di abbandoni di cani e gatti, e Follonica non è esente da questa pratica incivile, che qui riguarda soprattutto i gatti. I gestori delle colonie feline follonichesi, che in modo amorevole e anche con soldi propri, lamentano questa criticità, che coinvolge sia le zone delle colonie feline ma anche la città in senso più generale.

“Una società civile si misura anche per l’atteggiamento verso gli animali – dice l’assessore Eleonora Goti, con delega alla tutela animali - e certamente quello dell’abbandono è un grave atto che si inasprisce in estate, e che rappresenta un reato a tutti gli effetti, ma soprattutto evidenzia la totale mancanza di umanità.

Sia il maltrattamento che l’abbandono degli animali è infatti punito dalla legge, e in particolare dall’articolo 727 del Codice Penale , che cita testualmente “ Chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l'arresto fino a un anno o con l'ammenda da 1.000 a 10.000 euro”.

Sollecito quindi ad un più corretto atteggiamento, e ricordo che è sempre opportuno contattare le associazioni di protezione animali del territorio e adoperarsi per trovare sistemazioni adeguate all’animale“. “Tra l’altro stamani – conclude l’assessore Goti - ho avuto un primo incontro con i volontari delle colonie feline, ai quali ho anticipato la volontà di strutturare un progetto comune in grado dare risposte al volontariato legato agli animali, affinchè i volontari possano avere maggiori risorse e conseguentemente gli animali maggiori tutele, con un ritorno positivo per tutta la città”.