A FestAmbiente strumenti per chi in campo agricolo è chiamato a resistere a cambiamenti climatici

Rispescia: È stato in mostra a FestAmbiente 2024, la festa nazionale di Legambiente che ha chiuso l'11 agosto, il progetto LIFE ADA - ADaptation in Agriculture, che si rivolge ad agricoltori, consorzi e cooperative di produttori per aiutarli a fronteggiare gli effetti del cambiamento climatico. Nel Padiglione Agroecologia era presente un banchetto pronto ad accogliere i visitatori con materiale informativo e una dimostrazione pratica sugli strumenti gratuiti che il progetto europeo - di cui Legambiente è partner - mette a disposizione. Tra questi una web app utilizzabile da smartphone e da PC, che direttamente dal sito è in grado di elaborare il piano di adattamento più adeguato in base al luogo e alla tipologia di filiera nella quale opera l’agricoltore. Un modo agevole e intuitivo che di fatto semplifica il processo decisionale per aumentare l’adattamento al cambiamento.







Gli strumenti offerti con il progetto europeo non si fermano alla web app, attraverso webinar formativi, podcast, video tutorial e la conoscenza di buone pratiche, gli operatori dell’agricoltura nell’ambito delle filiere lattiero casearia, vitivinicola e ortofrutticola trovano in LIFE ADA un potente alleato contro i rischi climatici. Rischi che impattano direttamente sulla produttività e la sua qualità, nonché sulla redditività degli agricoltori, in particolare quelli medi e piccoli.

Per mettere in mostra le potenzialità di LIFE ADA non c’è posto più attinente del Padiglione Agroecologia, un’area che ospita alcune tra le realtà più virtuose del patrimonio agroalimentare italiano, e che offre una vivida rappresentazione di un modello di filiera agricola che punta alla sostenibilità in tutte le sue forme.