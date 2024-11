A Chianciano Terme i Campionati Italiani di Boccia Paralimpica

Al via 46 atlete e atleti da tutta Italia

Chianciano Terme è pronta ad accogliere i 46 atleti di Boccia Paralimpica che dal 14 al 17 novembre si affronteranno per conquistare il titolo di Campione d’Italia nelle rispettive categorie BC1, BC2, BC3, BC4 e BC5, ma anche per aggiudicarsi il torneo nazionale a coppie e squadre. Sarà il Palazzetto dello Sport del comune termale il teatro di una competizione che vedrà al via atleti e atlete in rappresentanza di 20 società sportive di 9 comitati regionali (Piemonte, Lombardia, Veneto, Trento, Friuli Venezia Giulia, Toscana, Lazio, Molise e Puglia), a testimonianza della sempre maggiore diffusione della Boccia Paralimpica sul territorio nazionale.

La Boccia Paralimpica è la disciplina di Federazione Italiana Bocce rivolta agli atleti con disabilità fisica grave e gravissima, il più delle volte di origine cerebrale, che coinvolge tutti e quattro gli arti. Si tratta di uno sport incluso nel programma dei Giochi Paralimpici, straordinaria opportunità di pratica agonistica e portatore di grandi benefici.

Mercoledì 13 sarà il momento delle operazioni preliminari (classificazioni funzionali, controllo materiali e prova campi), mentre da giovedì 14, sui sei campi tracciati sul parquet del Palazzetto, si giocheranno le eliminatorie del torneo nazionale a squadre BC1-BC2 e a coppie BC3 e BC5. Venerdì 15 e sabato 16 mattina sarà il momento delle eliminatorie individuali di tutte le categorie, mentre sabato pomeriggio si giocheranno le finali del torneo nazionale a squadre e coppie. La mattina di domenica 17 gran finale con l’assegnazione dei titoli individuali e cerimonia di premiazione.

Si tratta di una prima volta per la kermesse tricolore di Boccia Paralimpica in territorio toscano, laddove la disciplina sta crescendo grazie al lavoro di promozione del Comitato Regionale FIB.

La manifestazione è stata presentata nella Sala Consiliare del Comune di Chianciano Terme alla presenza della Sindaca di Chianciano Terme Grazia Torelli, dell’Assessore allo Sport Michele Micheli, del Presidente FIB Toscana Giancarlo Gosti, del Presidente CONI Toscana Simone Cardullo, del Delegato CIP Siena Simone Marradi, del CT della Nazionale di Boccia Paralimpica Loreno Targa e del Presidente del Gruppo Bocciofili Chianciano Terme Stefano Giorni.

“Organizzare il Campionato Italiano di Boccia Paralimpica è per noi motivo di grande orgoglio. Abbiamo messo in campo tutte le nostre energie e il nostro entusiasmo per accogliere al meglio i giocatori, con i loro tecnici e i loro assistenti. Ringraziamo la Federazione che ha creduto in noi, affidandoci l’organizzazione della manifestazione paralimpica regina della stagione, la Regione Toscana che ci ha sostenuto fin dall’inizio, e il Comune di Chianciano Terme, le cui amministrazioni hanno accolto con entusiasmo l’iniziativa, fornendo tutto il supporto e il contributo necessari. Un ringraziamento per l’impegno va allo staff del Comitato Regionale Toscana e al Gruppo Bocciofili Chianciano Terme” ha dichiarato il Presidente FIB Toscana Giancarlo Gosti.

“È stato un periodo denso di importanti eventi per il movimento boccistico – ha dichiarato il presidente di Federazione Italiana Bocce Marco Giunio De Sanctis – La Boccia Paralimpica è la specialità che permette ai disabili gravi e gravissimi di poter competere a livello agonistico e la Federbocce punta molto sulla disciplina che rientra nel programma dei Giochi Paralimpici e il nostro obiettivo è la qualificazione a Los Angeles 2028”. “La FIB – ha concluso De Sanctis– sta continuando a investire molto sulla Boccia, perché attraverso essa potrebbe esserci, per il nostro movimento sportivo, il primo storico ingresso nella rassegna a cinque cerchi. Il nostro lavoro cammina su due fronti: quello agonistico, permettendo agli azzurri di poter competere a livello internazionale, quindi con allenamenti specifici e la partecipazione alle manifestazioni internazionali, e quello promozionale, considerando che stiamo cercando di diffondere la disciplina in tutta Italia”.

“Chianciano Terme è pronta ad accogliere i Campionati italiani di Boccia Paralimpica. Un evento che rappresenta per tutta la nostra comunità, prima ancora che un momento di sport, un’occasione per condividere con tutti gli atleti partecipanti, un complesso valoriale di altissimo livello. E lo sport della boccia paralimpica, da questo punto di vista, rappresenta un’attività fisica di alto valore in grado di regalare benefici quali autocontrollo, autostima e integrazione sociale. Una disciplina che, anno dopo anno grazie all’impegno della Federazione Italiana Bocce, si sta imponendo con sempre maggiore successo di partecipazione e risultati, anche in Toscana” sottolinea la Sindaca di Chianciano Terme Grazia Torelli.