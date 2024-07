Sport A Castel del Piano è in corso il camp estivo per i portieri di calcio 18 luglio 2024

Castel del Piano: Come avviene ormai da diverse stagioni, l’associazione “Noi portieri di calcio” ha organizzato anche quest’anno a Castel del Piano “L’accademia del Portiere”, uno stage estivo per soli portieri di diverse fasce di età. Il primo gruppo di giovani atleti ha trascorso a Castel del Piano la settimana dal 7 al 13 luglio. Il secondo gruppo si allenerà dal 14 al 20 luglio.

“Accogliamo con entusiasmo e orgoglio i giovani protagonisti di questo appuntamento sportivo che è ormai consolidato sul nostro territorio. – commenta la sindaca di Castel del Piano, Cinzia Pieraccini – Il camp dell’associazione ‘Noi portieri del calcio’ è una bella esperienza per i giovani atleti partecipanti, che possono consolidare la propria preparazione tecnica e, al contempo, condividere momenti di sano divertimento nel nostro paese.”

