"A Carnevale ogni gioco vale”: è festa a Aurelia Antica

Domenica 19 febbraio babydance e giochi. Si replica per martedì grasso 21 febbraio



Grosseto: Il carnevale impazza a Aurelia Antica Shopping Center. Il centro commerciale di Grosseto propone due interi pomeriggi dedicati ai più piccoli, in occasione della festa più colorata e divertente dell’anno, con tanti eventi, tutti gratuiti. Un’occasione per sorridere e divertirsi con i bambini e le loro famiglie.

“A carnevale ogni gioco vale” comincia domenica 19 febbraio a partire dalle ore 16: per tutto il pomeriggio in galleria ci saranno attività di animazione tutte rivolte ai bambini. Divertimento per tutti i gusti in due postazioni: dalla babydance ai giochi, mentre il Re Carnevale e la sua Regina sfileranno tra i bambini mascherati. Per chi lo vorrà, sarà l'occasione per sfoggiare i propri costumi: dai grandi classici ai personaggi del momento come Mercoledì Addams. E la grande festa di Carnevale a Aurelia Antica Shopping Center proseguirà martedì 21 febbraio, giorno di martedì grasso, sempre dalle ore 16: le due postazioni allestite in galleria saranno dedicate al truccabimbi e ai giochi con lo “scherzo nel cilindro”.