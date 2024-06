A Buonconvento più di 1560 iscritti a NOVA Eroica Buonconvento che scatta domani

Giancarlo Brocci: "Un chiaro messaggio fatto di sorriso e di attenzione ai territori ed ai loro straordinari messaggi di speranza. Perché sarà solo il bello a salvarci!"



Buonconvento: Si tira la riga in fondo all'elenco iscritti e il conteggio rivela che all'edizione 2024 di NOVA Eroica Buonconvento, in programma domani sabato 22 giugno, sono iscritti 1560 ciclisti in arrivo da Italia, ovviamente la parte più consistente, ma anche da (per numero di iscritti): Germania, Stati Uniti (ben 32), Svizzera, Regno Unito, Francia, Polonia, Austria, Belgio, Paesi Bassi, Australia, Slovenia, SudAfrica, Canada, Danimarca, Irlanda, Monaco, Repubblica Ceca, Svezia, Ungheria, Emirati Arabi Uniti, Russia.

Di questi, 100 pedaleranno sul percorso Epic Route la corsa di 290 chilometri che mette insieme i percorsi permanenti de L'Eroica e Eroica Montalcino, con partenza alle ore 5.00 e ritorno a Buonconvento entro le ore 12.00 di domenica: "Quanta bella roba a questa Nova Eroica buonconventina! – commenta Giancarlo Brocci, ideatore de L’Eroica - E quanta gente speciale, ospiti che meriterebbero ognuno un palcoscenico, da Nibali a Ballan, da Oss a Fontana e Di Felice, che hanno partecipato anche ad una pedalata griffata Garmin. La novità introdotta in questa edizione, che doveva essere un test per pochi eletti, è la Epic Route, 290 km di strade eroiche con partenza dalle ore 5.00. È stata decisa una chiusura ai primi 100, giusto per darsi una regolata in questa prima gestione e ricevere comunque l'idea di come Eroica abbia un suo movimento sempre più attento, coinvolto e fedele. Nova, in sé, resta legata ai suoi schemi, con quattro percorsi e qualche tratto cronometrato per le relative classifiche ma in mezzo ad un chiaro messaggio fatto di sorriso e di attenzione ai territori ed ai loro straordinari messaggi di speranza. Perché sarà solo il bello a salvarci, tutto quello che ritroveremo la domenica mattina a pedalare la Family coi nostri ragazzini, con famiglie che raccolgono un testimone di speranza e cercano di trasmetterlo agli eroici di domani”.

Dopo la partenza all'alba dei 100 "viaggiatori a pedali", le altre corse prenderanno il via alle ore 8.00. In alcuni tratti dei due percorsi più impegnativi sarà attivo il cronometro così da stilare le classifiche che, tra l'altro, assegneranno i titoli di campione nazionale Acsi per uomini, donne e portatori di handicap.

Qui tutti i percorsi e le tracce gpx: https://eroica.cc/it/nova-eroica/storia-della-corsa

Programma

Sabato 22 giugno

Ore 6.00 – 8.00: Ritiro Buste Tecniche

Ore 6.00 – 19.00: Ritiro Pacchi Gara

Ore 6.00 – 20.00: Ciclofficina Eroica

Ore 6.00 – 23.00: “Eroica Caffè”

Ore 6.00 – 19.00: Spazio “Ciclo Club Eroica”

Ore 08.00: Partenza NOVA Eroica 2024

Randonnee “EPIC Route” - Km 288

Lungo “Terra di Siena” - 130 Km

Medio “Crete Senesi” - 100 Km

Corto “Val D’Arbia” - 70 Km

Corto “Buonconvento” - 50 Km

Ore 9.00 – 19.00: Ritiro Buste Tecniche e Pacco gara NOVA Eroica Family

Ore 9.00 – 19.00: NOVA Eroica Bike Village

Ore 9.00 – 20.00: “Clean up your bike” Lavaggio Biciclette gratuito con NUNCAS

Domenica 23 giugno

Ore 8.00: Apertura NOVA Eroica Family

Ore 8.00 – 9.30: Ritiro Busta Tecnica e Pacco Gara

Ore 9.00_ Partenza NOVA Eroica Family

Ore 10.00 – 11.00: Merenda La Piana NOVA EROICA Family

Ore 11:00 – 12:00: Arrivo NOVA Eroica Family in via Soccini e consegna medaglia

Premi, Musica ed Intrattenimento