A Boccheggiano incendio in una cascina adibita a ricovero per animali abbandonati

Boccheggiano: Poco dopo la mezzanotte di oggi una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Follonica e due squadre della sede centrale di Grosseto, sono intervenuti in località Boccheggiano per l’incendio di una cascina adibita a ricovero per animali abbandonati e malati.

Particolarmente difficoltose sono risultate le operazioni di spegnimento a causa del luogo difficilmente raggiungibile dai mezzi di soccorso perché immerso nel bosco e con una sentiero come unica via di accesso. All’arrivo sul posto i pompieri hanno immediatamente attaccato le fiamme che si erano sviluppate nella cascina e propagate alle strutture adibite a ricovero per gli animali. Le fiamme, particolarmente violente ed estese, hanno distrutto quasi completamente la cascina con muri perimetrali in pietra e strutture portanti in legno, crollato il tetto e alcuni solai.

E’ rimasta ferita una persona nel tentativo di spegnere le fiamme prima dell’arrivo dei Vigili del Fuoco, ha subito ustioni su alcune parti del corpo ed è stato trasportato in ospedale dal personale sanitario giunto sul posto. Nell’incendio purtroppo sono deceduti alcuni degli animali, tra cani e gatti, ricoverati presso la struttura a causa delle fiamme e del fumo.





Al momento sul posto due funzionari tecnici e personale di polizia giudiziaria per le successive verifiche tecniche.

Sul posto, oltre ai Vigili del Fuoco, presenti carabinieri, personale sanitario e AIB regionale.