8 marzo Donne del passato presente e futuro della Costa d'Argento ad Artemare Club

Monte Argentario: Si, mercoledi 8 marzo alle 12 per la Festa della Donna Artemare Cub nei suoi salotti vista mare nel Corso antico di Porto Ssnto Stefano festeggia importanti donne del passato del presente e del futuro della Costa d'Argento con musica e vin d'honneur.



In breve, per il passato di questo meraviglioso territorio argenteo bagnato dall'azzurro mar tosco verra' ricordata la storia della bella Marsilia e poi Piera Casalini della CRI Costa d'Argento e Claudia Aldi inviata del TG 1 regionale della Rai verranno "vestite" con la giacca da yachtswoman di Artemare Club e per Olimpia, Vittoria e Melissa bellissime bimbe recentemente nate futuro dell'Argentario i bavaglini artisticamente ricamati con il loro nome da Francesca Baglioni, nella sua nota attivita' nel Corso Umberto poco distante dal sodalizio.

Si, Artemare Club partecipa ogni anno alla Festa dell'8 marzo perche' la sede dell'associazione e' la casa di tutte le donne che amano il mare, lo proteggono e lo rispettano, lo praticano sopra e sotto, lo documentano, lo dipingono, lo musicano, lo ballano e lo rendono accessibile a tutti.