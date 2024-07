“68… e dintorni” alla libreria Qb

Grosseto: Nuova presentazione alla libreria QB di Grosseto. Domani, mercoledì 10 luglio alle ore 18.30 presentazione del libro “68…e dintorni” di Mauro Mazzolai. Dialoga insieme all’autore, l’editore Cesare Moroni.



Siamo negli anni ’70. Marco giovane studente proveniente da un piccolo paese della provincia Toscana, di origine popolare e di estrazione socialista, si scontrerà con una realtà scolastica e sociale diversa da quella delle sue umili origini. Insegnanti attenti a fare proseliti e compagni di scuola violenti nell’allineare tutti ai voleri dell’ideologia incombente, sia per fede ma soprattutto per opportunismo. Cinque anni di sopraffazioni e di atti di bullismo in cui, in virtù della sua forza di volontà e dei valori appresi nella sua modesta famiglia, riuscirà a resistere senza soccombere. Ottenendo così l’auspicato diploma di liceo che gli aprirà le porte dell’università, dandogli la possibilità di un percorso sociale diverso dalle sue umili origini.