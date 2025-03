60a Tirreno Adriatico: tanti big al via

Lido di Camaiore: Annunciati i partenti che da domani fino a domenica 16 marzo si daranno battaglia sulle strade della 60^ Tirreno Adriatico Crédit Agricole. La Corsa dei Due Mari vedrà nuovamente al via un cast di partecipanti di livello mondiale con il dorsale numero 1 sulle spalle di Mathieu Van der Poel, vincitore di tre frazioni e che in questa stagione all'esordio su strada si è imposto al Gp Le Samyn.

La lista dei principali cacciatori di tappe include Filippo Ganna, (3 vittorie), Jonathan Milan (2 vittorie), Biniam Girmay, Thomas Pidcock, Olav Kooij, Dylan Groenewegen, Pascal Ackermann, Ben Healy, Marc Hirschi, Magnus Cort Nielsen e Paul Magnier. Tanti i pretendenti al Tridente di Nettuno con Juan Ayuso e Jai Hindley, rispettivamente secondo e terzo classificato nel 2024, a guidare l'elenco dei favoriti che comprende Adam Yates, Richard Carapaz, Mikel Landa, David Gaudu, Antonio Tiberi, Giulio Ciccone, Pello Bilbao e Derek Gee. Tra gli ex vincitori vedremo al via Nairo Quintana (2015, 2017), Michal Kwiatkowski (2018) e Simon Yates (2020), con quest'ultimo all'esordio con il Team Visma - Lease a Bike.





IL PERCORSO DELLA 60^ TIRRENO ADRIATICO CRÉDIT AGRICOLE

10.03.2025 Tappa n. 1 Lido di Camaiore-Lido di Camaiore Tudor ITT, 11.5 KM

11.03.2025 Tappa n. 2 Camaiore-Follonica, 192 KM

12.03.2025 Tappa n. 3 Follonica-Colfiorito (Foligno), 239 KM

13.03.2025 Tappa n. 4 Norcia-Trasacco, 190 KM

14.03.2025 Tappa n. 5 Ascoli Piceno-Pergola, 205 KM

15.03.2025 Tappa n. 6 Cartoceto-Frontignano (Ussita), 163 KM

16.03.2025 Tappa n. 7 Porto Potenza Picena-San Benedetto del Tronto, 147 KM





LE MAGLIE

Le maglie di leader della 60esima Tirreno-Adriatico Crédit Agricole sono disegnate da SPORTFUL

Maglia Azzurra, leader della Classifica Generale, sponsorizzata Socage

Maglia Ciclamino, leader della Classifica a Punti, sponsorizzata madeinitaly.gov.it by ITA

Maglia Verde, leader del Gran Premio della Montagna, sponsorizzata Trenitalia

Maglia Bianca, leader della Classifica dei Giovani, nati dopo il 01/01/2000, sponsorizzata Crédit Agricole

COPERTURA TV

La 60^ edizione della Tirreno Adriatico Crédit Agricole godrà di un'ampia copertura televisiva internazionale, garantendo agli appassionati di ciclismo di tutto il mondo la possibilità di seguire le fasi salienti della corsa.

In Italia, la Corsa dei Due Mari sarà trasmessa quotidianamente dalla Rai, con la diretta tv che partirà su RaiSport per poi proseguire su Rai2.

Discovery + trasmetterà la Tirreno Adriatico in diretta e on demand per il pubblico internazionale, distribuendola anche su Eurosport 2 e, in Gran Bretagna, su TNT3.

In Europa, la corsa sarà seguita da diverse emittenti. Nei Paesi Bassi, NOS fornirà aggiornamenti di notizie, e lo stesso farà SRG in Svizzera, oltre a VTM e RTBF in Belgio. Gli appassionati belgi potranno inoltre seguire la gara maschile in diretta su VRT.

Fuori dai confini europei, in Giappone, JSPORTS trasmetterà la corsa in diretta, portando l’emozione dell’evento agli appassionati asiatici, mentre in America Latina DirecTV trasmetterà l’evento in diretta e con sintesi dei momenti salienti. Gli appassionati di Nuova Zelanda, regione MENA e Africa potranno seguire la competizione grazie ai servizi di streaming live di Staylive.

Grazie alla collaborazione con i principali broadcaster, La Corsa dei Due Mari sarà trasmessa in diretta su MAX e FloSports negli Stati Uniti e in Canada, ampliando ulteriormente la distribuzione dell’evento.

CRONOMETRO JUNIORES

La giornata di oggi a Lido di Camaiore verrà aperta da una cronometro dedicata alla categoria juniores che si svolgerà sullo stesso percorso della prova per i professionisti. Partenza fissata alle 9.45.