6 Toscana: Accesso al centro di raccolta per i manutentori del verde: l'orario di apertura dedicato

Grosseto: Il Comune di Grosseto e Sei Toscana informano che, al fine di garantire un conferimento più agevole e organizzato, è stato modificato l'orario riservato all'accesso al centro di raccolta di via Zaffiro da parte dei manutentori del verde . A partire da venerdì 4 aprile , le ditte che si occupano di manutenzione del verde nel territorio comunale potranno accedere alla struttura anche un'ora in più il venerdì pomeriggio, dalle 17:30 alle 18:30. Le fasce orarie a loro dedicate , quindi, sono: dal lunedì al giovedì, dalle 7:30 alle 9 e dalle 14 alle 15:30. Il venerdì dalle 7:30 alle 9, dalle 14 alle 15:30 e dalle 17:30 alle 18:30. Sempre da venerdì prossimo, i cittadini potranno invece accedere al centro di raccolta dal lunedì al giovedì, dalle 9 alle 12:30 e dalle 15:30 alle 18:30. Il venerdì dalle 9 alle 12:30 e dalle 15:30 alle 17:30 e il sabato dalle 8 alle 12. I manutentori del verde possono conferire sfalci e potature prodotti esclusivamente all'interno del territorio comunale, previa registrazione e accreditamento presso Sei Toscana. È inoltre necessario presentare l'attestazione di provenienza del materiale (scaricabile dal sito di Sei Toscana all'indirizzo www.seitoscana.it/comuni/grosseto/centro-di-raccolta ). L'accesso è consentito solo con mezzi fino a 3,5 tonnellate, salvo casi particolari che dovranno essere concordati con il personale del centro. L'Amministrazione comunale e Sei Toscana invitano tutti gli utenti a rispettare scrupolosamente le regole di conferimento e le indicazioni del personale addetto, in modo da garantire il corretto funzionamento del servizio e la sicurezza di tutti.

