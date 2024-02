Costume e società 5 idee particolari per un fine settimana in Toscana 12 febbraio 2024

Cullata da dolci e verdi colline, borghi medievali, città d'arte e placide aree wellness, la Toscana è il luogo perfetto dove trascorrere un fine settimana. Di seguito, vi riportiamo quelle che, a nostro avviso, sono le migliori 5 idee particolari per il vostro weekend toscano.

Benessere, storia, natura e sapori di Toscana La Toscana offre al turista un'esperienza di benessere e divertimento a 360 gradi. Per chi è alla ricerca di relax, un ottimo punto di partenza per un weekend fuori porta può essere Asmana, un incantevole resort dedicato al benessere immerso nel verde del Parco di Villa Montalvo, a pochi minuti da Firenze. Questa spa in Toscana è la più grande d’Italia e si estende per oltre 12.000 metri quadrati. Un rilassante punto di partenza, che permette di raggiungere luoghi affascinanti e suggestivi. Tra questi, nel grossetano, più precisamente a Sasso d’Ombrone, sembrerà, per un attimo, di trovarsi in Asia. Merito dell’Azienda Agricola “La Trisolla”, che offre la possibilità di scoprire la bellezza degli alpaca, che qui vengono allevati a pascolo. Tornando verso la spa, ci si può inoltrare verso le Cascate di Moraduccio, nel comune di Firenzuola, dove si gode di un indescrivibile panorama mozzafiato. Il torrente è adatto alla balneabilità e gli appassionati di canoa o kayak potranno trascorrere qualche ora nella natura incontaminata. Non troppo distante da qui, inoltre, passa una delle strade più note al mondo, la via Francigena. Risalente al VI secolo, collegava Canterbury, al tempo dei pellegrini e dei Crociati, a Santa Maria di Leuca, dove avvenivano gli imbarchi. Quello toscano è un percorso suggestivo, amato dagli appassionati del trekking, che tocca la Val d’Elsa, San Gimignano, Monteriggioni, Radicofani, San Miniato, giungendo fino a Siena. A Pratolino, nel comune di Vaglia, sulla strada che da Firenze porta al Mugello, c’è infine “Villa Demidoff” con il suo Parco Mediceo. Un complesso monumentale che ospita “Il Gigante dell’Appennino”, una notissima opera d'arte realizzata dallo scultore fiammingo Jean de Boulogne. La scultura rappresenta un gigante che sembra sorvegliare il meraviglioso Parco, dove la natura impera con piante e animali, tra le acque di un laghetto e un Parco Avventura, “Il Gigante”, dove si può camminare nei boschi e vi sono attrazioni anche per i bambini. Come è evidente, la Toscana è una regione ricca di bellezze storiche, culturali e naturali, e offre molte opzioni interessanti per un weekend fuori porta.

