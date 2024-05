5 gocce di Bibenda e Corona di Maestro dell'Olio per l'Azienda "L'Altro Sapore"

Rossi: “Una realtà che da Pitigliano sta emergendo, imponendosi a livello nazionale”



Grosseto: 5 Gocce di Bibenda e la Corona Maestro dell’Olio 2024. Sono gli ultimi riconoscimenti nazionali ottenuti in ordine cronologico della azienda agricola biologica “l’Altro Sapore” di Pitigliano gestita fin dal 2009 dalla famiglia Guastini, con Eleonora e il marito Edoardo in prima fila.

Una azienda che fin dalla nascita ha sempre puntato alla qualità del proprio olio “Siamo orgogliosi che un nostro socio abbia raggiunto questi livelli - è il commento dl direttore di Confagricoltura Grosseto, Paolo Rossi - Una esperienza imprenditoriale fatta di passione, in cui si punta all’olio di qualità, con la consapevolezza di dare vita a un prodotto genuino e dalle caratteristiche peculiari.” Negli anni questo progetto è cresciuto nella dimensione e nell’offerta dei servizi e oggi vede la presenza di 7 ettari e mezzo di oliveto situati nel comune di Pitigliano che danno vita a blend e monocultivar, consapevole che l’unica strada perseguibile è quella della produzione di eccellenza. L’Altro Sapore, grazie alle competenze acquisite negli anni da Eleonora e Edoardo, coniuga infatti l’innovazione con le più attuali tecniche agronomiche (sono costati le collaborazioni e i progetti con il mondo accademico regionale) all’utilizzo di tecnologie sempre più avanzate anche nelle fasi di trasformazione e stoccaggio, garantendo il più alto standard qualitativo e la passione, trasmettendo in ogni goccia di olio l’amore per questo meraviglioso oro verde.

Dal 2019 i servizi offerti alla clientela si sono ampliati con la nascita del ristorante - Olioteca “L’Altro Sapore Organic EVO Oil & Restaurant” che rappresenta il punto di arrivo del percorso che parte dall'olivo per arrivare al piatto, nato dalla voglia e dalla passione di esaltare le qualità e le caratteristiche di questo prodotto con la promozione dell’olio turismo. Non a caso, Eleonora e Edoardo, supportati dal loro percorso (sono entrambi assaggiatori di oli di oliva), svolgono una vera e propria attività di “oil ambassador” Queste competenze e la professionalità acquisita hanno consentito nel corso degli anni di distinguersi con gli oli vincendo da anni concorsi nazionali e presenze sulle guide degli oli di Slow Food, del Gambero Rosso e appunto gli ultimi allori con le 5 Gocce dell’eccellenza di Bibenda e la corona Maestro d’olio al concorso Maestro d’olio 2024. “Aziende come questa - concede Rossi - possono essere, esempio, sprone e incentivo per tutto il settore olivicolo, che in maremma conta eccellenze di primo piano a livello nazionale e internazionale che hanno permesso ai nostri oli di raggiungere straordinari livelli qualitativi, legandoli in maniera inscindibile al territorio ove nascono.”