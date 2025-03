49° Trofeo Maremma: la grande corsa torna all'antico

Follonica: Svelata la 49° edizione del Trofeo Maremma, il fiore all'occhiello del rallysmo maremmano e non che andrà in scena nei giorni 5 e 6 aprile 2025 e sarà il secondo atto della Coppa Rally CRZ7.

Grande entusiasmo all'annuncio dell'evento, a dimostrazione di quanto sia importante l'evento cche va in scena in Riva al Golfo.

Già sale l'attesa per una gara seguita da tutto il mondo e si preannuncia un successo anche in questa nuova edizione densa di novità con il ritorno al passato per quanto concerne il tracciato e per la manifestazioni collaterali qujali il rally storico ( 10 anno di vita).

Grande entusiasmo ancora una volta per un evento che a piccoli passi tornerà a riprendersi quello che è stato il suo passato storico.

Svelate le prove speciali, sono otto ( 72 cnhilometri cronometrati sui circa 380 dell'intero percorso), con due importanti novità, quella di un tratto in parte inedito e quella di un ritorno al passato che sarà certamente gradito dagli equipaggi.

Il formato della gara prevede alla mattina del 5 aprile verifiche amministrative e tecniche alla Marina di Scarlino( dove sarà ubicato il parco assistenza, seguite poi dallo Schakedown, il test con le vetture da gara previsto come nel 2024 a Gavorrano e nel pomeriggio avrà luogo la partenza , seguita da due prove speciali.

Questa prima porzione di gara porterà la manifestazione del rally a Castiglione della Pescaia (determinante il coinvolgimento dell'amministrazine comunale della cittadina balneare dove è previsto il riordinamento nella zona del porto tra i due impegni competitivi , seguiti dal Service di Marina di Scarlino.

Il riordinamento notturno tra le due giornate sarà ubicato in centro a Follonica (via Amorotti) e la domenica 6 aprile saranno corse due differenti prove speciali per tre volte, con intervalli di riordini a Bagno di Gavorrano e service a Marina di Scarlino.

Le prove speciali, sono dunque otto, Si parte con una speciale storica, quella di Tirli, dopo ben 8 anni di assenza. Una prova molto guidata nella prima giornata di gara e sarà ripetuta due volte.

Sarà la speciale di Tatti ad aprire le danze nella seconda giornata di gara, crono che sarà ripetuta 3 volte, quindi la speciale di Gavorrano che quest'anno prenderà il via da Caldana e sarà ripetuta tre volte.

Il Trofeo Maremma si concluderà con arrivo a Follonica, Lungomare, alle ore 17,40.

(foto Marco Ferretti)