33 ° Edizione della Coppa Carnevale Pesca in Apnea

Follonica: Si terrà Domenica 5 Febbraio la 33° edizione della competizione di pesca in apnea valida per il trofeo "Coppa Carnevale". Gli atleti iscritti sono caldamente invitati a partecipare mascherati e, per sorteggio, saranno abbinati ai vari rioni ed il risultato di ogni gruppo farà ottenere dei punti utili ai fini della classifica per rioni.

La gara è riservata solo a tesserati F.I.P.S.A.S., muniti di relativa documentazione agonistica come previsto dalla Circolare Normativa 2022/2023. Alla gara potranno partecipare al massimo 50 concorrenti. L’iscrizione si dovrà effettuare esclusivamente tramite mail: info@lnisubfollonica.it, entro e non oltre le ore 24:00 del 28 gennaio 2023, inviando l’apposito modulo e la copia dell’avvenuto versamento della quota di partecipazione (€ 50,00) che andrà versata tramite bonifico alla società organizzatrice, il cui IBAN è: IT64V01030722400000028041 24, specificando nella causale: “ISCRIZIONE 33^ Coppa Carnevale” più il nome degli atleti.



Il ritrovo sarà alle ore 7:30 presso la sede di LNI Follonica in Viale Italia 321 dove avrà luogo la pesatura e la premiazione.



Il campo gara sarà delimitato da boe arancioni e sarà vietato oltrepassare e/o pescare oltre tali boe, pena la squalifica. L’ingresso in acqua potrà essere fatto da qualsiasi punto di spiaggia antistante il campo gara.

Il rientro dovrà avvenire alle ore 13:00 esatte tra le due boe davanti al punto di partenza della gara.

Gli atleti potranno caricare il fucile subacqueo solo dopo essere entrati nel campo gara. E’ vietato qualsiasi spostamento che non sia effettuato a nuoto, fatta eccezione per i casi di soccorso.

E’ fatto assoluto divieto di collaborazione fra due o più concorrenti (anche della stessa società), esclusi eventuali casi di soccorso.

La competizione avrà una durata di 4 ore.

La gara avrà termine alle ore 13:00, orario entro il quale tutti gli atleti dovranno aver attraversato il canale delimitato dalle boe rosse davanti alla zona di partenza, non sono ammessi ritardi, neppure di un solo minuto; pena la squalifica.

Ogni atleta potrà ritirare il proprio pescato.

In caso di condizioni meteo marine avverse tali da non permettere il normale svolgimento della competizione, la stessa sarà rimandata a Domenica 12 febbraio o 19 febbraio.





PROGRAMMA

Ore 07:15 Ritrovo alla sede nautica della LEGA NAVALE ITALIANA (Viale Italia, 321).

Ore 07:30 Verifica e accreditamento dei concorrenti (i quali dovranno avere inviato a info@lnisubfollonica.it tutte le attestazioni richieste).

Ore 09:00 Partenza dei concorrenti.

Ore 13:00 Fine gara e consegna del pescato.

Ore 14:00 Consegna pranzo da asporto per tutti i concorrenti, operazioni di pesatura e premiazione.